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  4. 16 Haziran 2017 10:11

Eli silahlı AK Partili isim için flaş açıklama

Silahlı fotoğraf paylaştıktan sonra gözaltına alınan AK Partili isimle ilgili partisinden açıklama yapıldı.

Eli silahlı AK Partili isim için flaş açıklama
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AKP Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, sosyal medyada yayınladığı silahlı fotoğraf nedeniyle tepkilere neden olan Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Mehmet A. hakkında yazılı açıklama yaptı. Keskin, gözaltına alınan Mehmet A.’in yönetim kurulu üyeliğinden istifasının istendiğini duyurdu.

Yapılan açıkalamda şöyle denildi:

"AK Parti Düzce Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Aybek'in sosyal medya aracılığı ile yapmış olduğu AK Parti ilke ve teamüllerine uygun olmayan paylaşımdan dolayı, emniyet birimleri gerekli tahkikatları yapmakta olup, AK Parti teşkilatı olarak bunun takipçisi olacağız. 10 milyona aşkın üyesi bulunan AK Parti teşkilatları içerisinde parti söylem ve politikalarına aykırı söylemlerde bulunan kişiler çıkmakla beraber bu söylemler kişisel fikirlerdir. AK Parti teşkilatlarını bağlamaz. Mehmet Aybek'in yapmış olduğu bu paylaşımdan dolayı Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası istenmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

AK Parti Gençlik Kolları üyesinden MP5'li paylaşımAK Parti Gençlik Kolları üyesinden MP5'li paylaşım

 Tekpi çeken paylaşım:

Kentte erkek kuaförü olan Mehmet A., CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü' başlatma kararı almasından sonra MP5 makineli tabanca ile çektirdiği fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında paylaştı. AK Parti Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Mehmet A.'nın fotoğraf ile birlikte, "Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter" notunu yazması dikkat çekti. Mehmet A., yaklaşık 6 saat sonra bu fotoğrafı sayfasından kaldırdı.

 
 
 

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