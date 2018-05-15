Emeklilere bayram ikramiyesinin kapsamı genişledi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Maalesef dün bütün dünyanın ibretle izlediği yeni bir İsrail terörüne şahit olduk. Amerikan yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı merasim esnasında Gazze sınırında sivil insanlar bu kararı protesto ettiler. Barışçı bir gösteri yapan mazlum ve masum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyoruz. Aynı şekilde, bölgede barış iklimine benzin döken Amerikan yönetimini de kınıyoruz. Şu ana kadar 60 civarında kardeşimiz şehit oldu 3 bine yakın yaralanan insan var. TBMM'de bugün Kudüs meselesi üzerine özel bir oturum gerçekleştirecek. Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır.

''İSLAM ÜLKELERİ, İSRAİL İLE OLAN İLİŞKİLERİNİ MUTLAKA GÖZDEN GEÇİRMELİ''

Amerika yönetimi bilmedilir ki zulüm nemrutları abad etmediği gibi masumlara kurşun yağdıranları da abad etmeyecektir. Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşımasını sabotaj olarak görüyoruz bu karar bizim için yok hükmündedir. Amerilan elçiliğini açılışı Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır. Amerikan elçiliğinin kan dökülerek açılması son derece kaygı verici gelişmedir. İsrail'in linç ve şiddet politikasını lanetle kınıyoruz lanetliyoruz. İslam dünyası bu katliam karşısında tek yürek tek ses olmalıdır. İslam ülkeleri, İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmelidir. Bu zalimliklere karşı İslam dünyası insanlık, birlik ve beraberlik göstermek mecburiyetindedir. Bu zulme sessiz kalınmamalıdır. Türkiye bu zulme sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır.

''CUMA GÜNÜ YENİKAPI'DA BÜYÜK BULUŞMAYA DAVET EDİYORUM''

Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşik Krallık'ta bulunuyor. Dün yaptığımız Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası istişarelerimiz sonucu bir dizi karar aldık. Cuma günü İslam İşbirliği dönem başkanı olarak olağanüstü zirve çağrısı yaptık. Zirvenin geçtiğimiz aylarda Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğu bütün dünyaya ilan edilmişti. Türkiye olarak bu kararın sonuna kadar arkasındayız. 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız egemen ve coğrafi devamlılığı sağlanmış Filistin devletinin vücut bulması bölgedeki barışın tesisi için tek ve yegane bir yoldur. Cuma günü Yenikapı'da 'Zulme karşı duruş' adı altında bir büyük buluşma gerçekleştireceğiz. Cuma günü saat 15.00'te Yenikapı Meydanı'nda yapılacak bu büyük buluşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Hafta sonu Diyarbakır'da olacağız. Seçim kampanyamızı bölgeden başlatmış olacağız.

''BÜTÜN ENGELLER AŞILDIKTAN SONRA KONUŞMAK KOLAY''

Adaylar meydanı çıktı ya bol keseden vaadler özgürlük nutukları. Adayın biri çıkmış diyor ki bu ülkede başörtüsü sorunu bitti. Ha şunu bileydin kardeşim. AK Parti yaparken neredeydin? O zaman yanımızda yer alacaktın. Bütün bu engeller aşıldıktan sonra konuşmak kolay. Bir süre önce emeklilerimizi yaşlılarımızı ilgilendiren önemli kararlar aldık. Meclis'te görüşüldü kabul edildi.

''AK PARTİ'NİN SÖZÜ SENETTİR''

Emeklilerimize ramazan ve kurban bayramı öncesi bin lira vereceğiz dedik inşallah haziran ayı içerisinde ödemeler yapılacak. Muhalefetin elemanlarından biri bunlar böyle dedi ama bu ödemeyi yapmayacaklar yapsalar bile şu 500-1500 arasında maaş alanlara 300 lira 1500-2000 arasındakilere şu kadar diye kafasına göre milletin aklını bulandırmaya yönelik bir takım yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar. Bu yalanları atanlara şunu söylüyorum AK Parti'nin sözü senettir. AK Parti'de söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Bunun kararı alınmıştır ve yılda iki sefer, emekli maaşı kaç para olursa olsun, bakılmadan, her bir emeklimize bin lira bayram ikramiyesi verilecektir; nokta. Net eline geçen para brüt değil. Sadece emeklilerimiz değil bundan şehit yakını ve gazilerimiz de yaralanacak. Şampiyon sporcular da terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan bütün vatandaşlarımız da bu ikramiyeden yararlanacak.

''24 HAZİRAN TARİHİ BİR SEÇİM OLACAK''

24 Haziran tarihi bir seçim olacak. 13. seçimimizi yapıyoruz. Bu seçimde 16 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz halk oylaması yani parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğine göre ilk seçimi yapıyoruz. Artık idaredeki vesayet kalıntıları tamamen ortadan kalkmış oluyor. 24 Haziran'da önümüze bir cumhurbaşkanlığı için bir de milletvekilleri için sandık konacak. Yasama meclisini de millet seçecek yürütme heyetini de millet sandıkta seçecek. Bundan sonraki seçimlerde artık güçlü iktidar sürekli istikrar dönemi başlıyor. Bugünlerde bir dedikodu yayıyorlar cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçelim de gerisi önemli değil. Gerisi çok önemli Meclis de bu dönemde cumhurbaşkanlığı kadar önemde geliyor. Daha yapacak çok işimiz var gidecek çok yolumuz var.''



