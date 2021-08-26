En başarılı ve en başarısız bakanlar anketi açıklandı Dikkat çeken sıralama...

Optimar Araştırma Şirketi'nin “Türkiye’nin Nabzı Araştırması” başlıklı anketinde Bakanlarla ilgili dikkat çeken bir çalışma yayımladı. İşte en başarılı ve en başarısız bulunan bakanlar...

Optimar'ın yaptığı anket çalışmasında, "Bakanlar Kurulunda ismini sayacağım siyasilere ilişkin kanaatinizi öğrenebilir miyim?" sorusuna çok konuşulacak sonuçlar yer aldı. Söz konusu verilen cevaplarda en başarılısı yüzde 52,8 ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olurken, en başarısız Bakan ise yüzde 46 ie Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu. Ankette; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başarılı bulunurken, Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Kasapoğlu, Derya Yanık, Murat Kurum,Adil Karaismailoğlu, Fatih Dönmez, Abdülhamit Gül, Mustafa varank, Lütfi Elvan, Mehmet Ersoy, Vedat Bilgin, Mehmet Muş, Bekir Pakdemirli ve Mahmut Özer başarısız bulundu. Optimar'ın Bakanalarla ilgili anketi şöyle: