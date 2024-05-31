  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan, 2 Kültür ve Turizm müdürünü görevden alındı

Erdoğan, 2 Kültür ve Turizm müdürünü görevden alındı

Erdoğan, 2 Kültür ve Turizm müdürünü görevden alındı
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane il kültür ve turizm müdürlerini görevden aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ile Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş'i görevden aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, müfettişler Mehmet Yavuz Ateş, Erdinç Yılmaz ve Mustafa Babur atandı.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ise iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım görevden alındı.

Etiketler recep tayyip erdoğan görevden alma Resmi Gazete kültür ve turizm müdürü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Smart Trade Coin operasyonu: Yazar ve davranış bilimleri uzmanı da gözaltında Smart Trade Coin operasyonu: Yazar ve davranış bilimleri uzmanı da gözaltında Yasmin Erbil'den derin yırtmaçlı davet pozu Yasmin Erbil'den derin yırtmaçlı davet pozu Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu Kahramanmaraş'ta bir deprem daha Kahramanmaraş'ta bir deprem daha Ahmet Ercan açıkladı: Bir kişinin depreme önlem alabilmesi için asgari ücret kaç TL olmalı? Ahmet Ercan açıkladı: Bir kişinin depreme önlem alabilmesi için asgari ücret kaç TL olmalı? Konser kanlı bitti; 1'i polis tarafından vurulan 2 kişi öldü Konser kanlı bitti; 1'i polis tarafından vurulan 2 kişi öldü Arda Güler adını tarihe yazdırdı Arda Güler adını tarihe yazdırdı Filenin Sultanları, Sırbistan’ı 3-1 devirdi Filenin Sultanları, Sırbistan’ı 3-1 devirdi