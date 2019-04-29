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  4. 29 Nisan 2019 17:45

Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede S-400 için Rusya'nın çalışma grubu teklifini gündeme getirdi.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İkili ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilmiş; atılacak adımlar değerlendirilmiştir." denildi.

Açıklamada, "İki lider, Suriye'de yaşanan güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunarak, terörle mücadele konusunda yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu'ndan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda bir çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşme vesilesiyle San Diego şehrinde yaşanan silahlı saldırıyı kınayarak, muhatabının nezdinde ABD halkına başsağlığı dileklerini sunmuştur." ifadelerine yer verildi.

DHA

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