Erdoğan açıkladı: Taşınma yardımı ödemeleri başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kahramanmaraş Elbistan'da depremzedeleri ziyaret etti. Erdoğan ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, ''309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Maraş’ta 83 bin konutla Bismillah diyoruz. 1 yıl müsaade istiyorum.'' dedi. Erdoğan Afşin'de yaptığı açıklamada ise, ''Afetzedeler için 15 bin lira taşınma yardımını bugünden itibaren ödemeye başlıyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgelerine ziyareti devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretleri sırasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ilçelerinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın Afşin'deki açıklamalarından satır başları:

"İlk günden itibaren sizlerin yanınızdayız. Afşin'de de deprem sonrasında yaraların hızla sarıldığını görüyoruz. İhtiyaç duyulan çadırlar dağıtıldı. Şimdi işin ikinci etaptayız. Konteynerlarıda süratle yerleştirerek çadırlardan konteyner kentlere geçmeye başlayacağız. Toplamda 842 adet konteynerin kurulumu için altyapı çalışmaları devam ediyor. Gıda temini, içme suyu, elektrik ve diğer ihtiyaçlar gibi herhangi bir sıkıntı kalmadı.

"TAŞINMA YARDIMINI BUGÜN İTİBARIYLA ÖDEMEYE BAŞLIYORUZ"

Vatandaşlarımızın maddi külfetlerini hafifletecek adımları atıyoruz. Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelerimize 3 bin lira ile 5 bin lira arasında kira yardımı yapıyoruz. Bunun için evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına da acil ihtiyaçları için 100 bin lira veriyoruz. Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza 10'ar bin lira ödeme yapıyoruz.

1 yıl içinde konutlarımızı tamamlayarak sizleri inşallah konutlara geçireceğiz. İnancımız ve irademiz kuvvetli. Başka yerlerde nasıl bu işleri başardıysak, bütün deprem, sel afetlerinde nasıl başardıysak bu 11 ilde de bunu başaracağız. Devlet olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşı çaresiz bırakmadık, yine bırakmayız."

Erdoğan'ın Elbistan'daki açıklamalarından satır başları:

Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden ikincisinin merkez üssü Elbistan’dı. İlçemizde çok büyük tahribata yol açtı.

"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMALI"

Bilim insanları istisnai bir felaket olarak tanımlanıyor. Dün de Malatya’da benzer bir durum yaşadık. Hasarlı binalardan uzak durulmalı. Maraş’ta 41 binin üzerinde personel görev yaptı. Maraş’ta 12 bin 383 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Bugüne kadar 20 bin 300 depremzedenin tahliyesini gerçekleştirdi. Çadır ve konteyner kent kurulumlarını sürdürüyoruz. Maraş’ta 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Sadece Maraş’ta 77 bin çadır dağıtıldı. 24 bin konteyner planlaması yaptık.

Acının büyüklüğünün farkındayız. Sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz.

"BÖLGEDE ELEKTRİK KONUSUNDA SORUN KALMADI"

Elektrik konusunda sıkıntı kalmadı. Doğal gaz hatlarındaki çoğu sorunu giderdik. İçme suyu konusunda yüzde 98’e ulaştık. Haberleşme konusunda sorunu giderdik. 3 bin 487 binanın ağır hasarlı olduğu tespit ettik, Maraş genelinde 45 bin 575 binada ulaştığını görüyoruz.

309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Maraş’ta 83 bin konutla Bismillah diyoruz. 1 yıl müsaade istiyorum.

BAHÇELİ: BU ZİYARETİN ANLAMI BÜYÜK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce söz alan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Değerli Elbistanlılar 6 Şubat’tan bu güne acılı günler yaşadık. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu ziyaretin anlamı büyük" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici ise, "Sizlerdeki tevekkülü görmekten güç aldım. Bütün devletimizin kadroları ilk günden itibaren ellerinden bütün gayreti koyarak çalışma gösterdiler. Sayın cumhurbaşkanımızın merhametine, çalıştığına gayret gösterdiğine şahidiz. Bizler sizinleyiz. Sizlerin, milletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

DHA