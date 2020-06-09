Erdoğan açıklayacak; 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı bunu bekliyor!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, maske takılarak ve fiziki mesafe kurallarına uyularak yapılacak toplantının gündeminde yeni kontrollü hayat tedbirleri ve sokak yasakları olacak.

Toplantıda 65 yaş üstü ve 18 yaş altında uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının ne kadar devam edeceği, devam etmesi durumunda izinli gün sayısının artırılması konusu masaya yatırılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son vaka sonuçlarını ve 11 Mart'tan bu yana gelinen noktayı kabine üyelerine anlatacak. Bakan Koca, aşı ve ilaç çalışmaları hakkında da son gelişmeleri paylaşacak.

Yeniden açılan lokanta, restoran, spor salonları, pastane, çay bahçeleri gibi alanlardaki son durum ve koronavirüs tedbirlerine ne kadar uyulduğu toplantıda değerlendirilecek. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

65 YAŞ ÜSTÜ İLE 18 YAŞ ALTINA 'ESNETME'

65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan sokağa çıkma izinleri de değerlendirilecek. Toplantıdan esnetme kararı çıkması bekleniyor. Vatandaşların en çok talepte bulunduğu düğün izinleri konusunun da toplantıda ele alınacak başlıklardan biri olduğu belirtiliyor.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Olası yeni tedbir ve normalleşme kararlarına ilişkin toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yapacak.