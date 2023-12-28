Erdoğan asgari ücret zammı için ''yeterli değil'' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yüzde 49 zamla 17 bin 2 TL olarak açıklanan 2024 yılı asgari ücreti için "Yeni asgari ücretle 'çalışanları enflasyona ezdirmeme' sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Tüm bunlar önemlidir ama yeterli değildir" dedi.

Dün Cumhurbaşkanlığı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle toplanan işçi, işveren ve hükûmet temsilcilerinin görüşmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, süreci ortak mutabakatla yürüten paydaşlara teşekkür ederek, hem çalışanların ihtiyaçlarını hem de ülkenin ihtiyaçlarını rasyonel şekilde ele alarak fikir birliğine vardıklarını söyleyerek 2024 yılı asgari ücretini duyurmuştu.

Buna göre 2024 yılı asgari ücret yüzde 49 oranında zamlanarak net 17 bin 2 TL olarak açıklanmıştı.

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Muhtarlar Toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret için "Yeni asgari ücretle 'çalışanları enflasyona ezdirmeme' sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Tüm bunlar önemlidir ama yeterli değildir" dedi.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "12 şehidimiz oldu, ardından 59 teröristi gömdük. Artık teröre kaynağında müdahale edeceğiz. Sınır dışında kendi mağaralarında imha ediyoruz" dedi. Merkez Bankası rezervlerinin rekor kırdığını açıklayan Erdoğan, "Merkez bankası rezervlerimiz tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. 145 milyar 456 milyon dolarla rekor kırdı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Bu sabaha karşı Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 10 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımızın tedavilerine başlanmıştır. Kazayla ilgili soruşturma titizlikle devam etmektedir. Kış mevsiminde sürücülerimizi daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Yüreklere acı salmamak için lütfen hep birlikte daha sorumlu davranalım.

Muhtarlarımızı özlemişiz. Gördüğüm kadarıyla muhtarlarımız da bizi özlemiş. 2024 senesinde inşallah 51 ilimizde 179 muhtar hizmet binamızın yapımına da başlıyoruz.

Biz de 2002'den itibaren muhtarlarımızı her alanda destekledik. İçişleri Bakanlığı bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kuruldu. Muhtarlarımızın maaşlarını, sigorta primlerini ve diğer özlük haklarını yaptıkları işlere uygun hale getirdik. Afet sonrası yapılan ayni yardımların dağıtım sistemine muhtarlarımızı da dahil ettik.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'YA TALİMAT VERDİ

Güvenlikten sosyal desteklerin adaletli dağıtımına kadar pek çok görev üstlenen muhtarlarımız hem şehir de hem de kırsalda gereklidir. Muhtarlarımızın işlevlerinin yeniden yapılandırılması düşünülebilir. Ülkemizin her köşesindeki muhtarlarımızla aramıza kimseyi sokmayacağımızı defalarca söyledik. Muhtarlarımız köy ve mahallelerinde bizim temsilcimizdir. Onları kimseye ezdirmeyiz. Buradan İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum, muhtarlıklarımızın günümüz şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yapılandırılması çalışmalarını mutlaka gündeme alın.

Biz buraya 'Muhtar bile olamaz' manşetlerini çığnayarak geldik. Bizi nağmetlerimize değil, muhtarlarımıza sor. Milletimize sorun. Aklını ve vicdanını kiraya vermemiş herkese sorun diyoruz.

Türkiye binlerce yıllık geçmişi ve son olarak ilk asrını geride bırakmış dünyanın en kadim devletlerinden biridir. Böyle bir coğrafyada bin yıldır bayrak dalgalandırmanın bir bedeli var. Ecdadımız bu bedeli canı ile, kanı ile ödeyerek istikbalini korudu. Son 1,5 asrımız bu bakımdan zorlu geçti. Çanakkale'den Sarıkamış'a kadar çok büyük fedakarlıklar ödedikten sonra Cumhuriyet ile yeni bir kapı açtık. Her dönem bir başka senaryo ile karşımıza çıkan düşmanlarımız son 40 yıldır PKK ile aynı sinsi planları peşinde koşuyor. Son 21 yıldır devletimiz ve milletimiz adına bu coğrafyada yaşamanın bedelini ödedik, ödemeye de devam ediyoruz.

"3 GÜNDE 59 TERÖRİSTİ GÖMDÜK"

Buradan kararlı bir şekilde yolumuza devam edecğiz. Ülkemizin son 6-7 yılı terörle mücadele açısından en başarılı, en sonuç alıcı yılları olarak tarih geçmiştir. Güvenlik ikliminin bozulduğu bir dönemde Türkiye yakın tarihinin en önemli terörle mücadele harekatlarını gerçekleştirdik. 12 şehit verdik sonra ne oldu 3 gün içinde 59 teröristi gömdük.

Hatırlanacağı üzere 15 Temmuz'un ardından ülkemizin terörle mücadele konseptinin değiştiğini tüm dünyaya ilan etmiştik. Teröristlerin başlarını inlerinde ezecek harekatlar başlatmıştık. Bu anlayışla sınırlarımız ötesinde operasyonları sürdürüyoruz. Daha önce kendi şehirlerimiz, kendi dağlarımızda kalbimizi sıkıştıran alçak terör eylemlerine maruz kalıyorduk. Şimdi onları kendi mağaralarında imha ediyoruz. Şimdi ülke içinde terör bitme noktasına geldiyse Irak ve Suriye'de yürüttüğümüz terör operasyonlarıdır. Şehitlik makamı peygamberlere komşuluk makamıdır. Rabbim cümle şehitlerle birlikte 12 kahraman askerimizi cennetiyle müşerref eylesin.

Bu topraklar için toprağa düşmüş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz. 22 Aralık'tan bu yana yapılan operasyonlarda onlarca terörist etkisiz hale getirildi. 70 tesisi de imha ettik. Bunların hepsini vuruyoruz. Petrol rafinerileri var burada. Günlerce yanacak buralar, durmayacağız. Baharla birlikte yeni üs bölgelerinin altyapısını tamamlayacağız ve teröristleri bir daha buraya ayak basamaz hale getireceğiz.

Yaptıkları iş terör örgütünün değirmenine su taşımaktır. Hiçbir ülkede kendi ülkelerinin güvenlik stratejilerini çökertme örneği bir muhalefet yoktur. Aslında bunlar PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyerek Irak ve Suriye tezkeresine terör örgütünün siyasi koluyla ret oyu vererek hasılı terör örgütlerine şaşı baktılarını her vesilede göstererek açıkça ortaya koymuştur.

Meydanı bunlara bırakırsak bu vebali kimse taşıyamaz. Ülkemizin tek sıkıntısı terör olsa bunun üstesinden geleceğimizden hiç şüphemiz yok. Deprem, iklim değişikliği gibi sorunlar bunlardan biridir.

"VERGİ GELİRLERİMİZİN 8 KATI"

Gündemimizin ilk konusu ülkemizi depremlere hazırlamaktır. İstanbul'da 350 bin konutun döşümünü süratle tamamlayacağız. Geçtğimiz 20 yılda depremler sebebiyle yapılan harcamaların tutarı vergi gelirlerimizin tam 8 katını bulmaktadır. Devletimiz vatandaşını korumak için bütün imkanlarını seferber etmektedir.

"ENFLASYONLA MÜCADELEDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Hayat pahalılığının farkındayız. Çalışan ve emeklilerimizin maaşlarında yüksek oranda artışa gittik. Bayram ikramiyelerini 2 katına çıkardık. Tek seferlik 5 bin TL'lik ikramiye ödemesi yaptık. Yüzde 49 artışla 17 bin 2 TL'ye çıkan asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Tüm bunlar önemlidir ama yeterli değildir. Devletimizin imkanlarını arttıkça çok fazlasını yapacağımızı vatandaşımız biliyor.

Enflasyonla mücadeleden geri adım atmayacağız. Rakamlar enflasyondaki artışın düşüşe geçtiğini gösteriyor. Fahiş fiyat artışlarına giden aç gözlülere yönelik denetimlerimizi yoğunlaştırarak devam edeceğiz.