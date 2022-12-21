Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP'yi hedef alan Erdoğan, ''CHP'nin başındaki zat, birbirlerinin gözünü oyma derecesine gelen şahısla baba-oğul gibiyiz diyor. Biz de içimizden Bay Kemal oğluna sahip çık, kendisine başka ebeveynler arama peşinde demeden duramadık.'' ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dün gerçekleştirdiği toplantısında uzlaşı sağlanamadı. Türk-İş, asgari ücretin 9 bin TL olmasını teklif ederken, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.



Erdoğan AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorusunu yanıtladı. "Bugün asgari ücret açıklaması olur mu?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Beklemeye devam" dedi.

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclisteki grup toplantısındaki konuşmasında "İmamoğlu baba-oğul gibiyiz" sözlerine gönderme yapan Erdoğan, "Bay Kemal oğluna sahip çık. 'O kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demeden duramadım" ifadelerini kullandı.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, AK Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarımıza buradan en kalbi selamlarımı gönderiyorum.

Sözlerime başlarken Katar'da yapılan Dünya Kupası finalini kazanan Arjantin'i tebrik ediyorum. Katar'ı da ev sahipliği için kutluyorum.

2023 yılı için, 4,4 trilyon lira geliri, 3,8 trilyon lira gideri olan bir bütçeyi milletimize kazandırdık. Genel Kurul'da 12 gün boyunca süren oturumlarda birkaç tatsız görüntü dışında sonuçlanmasını sağlayan vekillere teşekkürlerimi sunuyorum. Her bütçeyi olduğu gibi bu bütçeyi de milletin bütçesi olarak açıkladık.

Bütçe tartışmalarında muhalefetin tutumuna baktığımızda ülkemizin önündeki tehdit ve fırsatları değerlendiren bir vizyon göremiyoruz. Cumhuriyetimizin 2. asrına dahil bir vizyon da göremiyoruz. Bizim milletimize sözümüz bakidir.

Eğitimde anaokulundan liseye her seviyede 351 bin yeni derslik yaptık, 750 bin yeni öğretmen atadık, 131 yeni üniversiteyi faaliyete geçirdik, yükseköğrenim yurt yatak kapasitesini 850 bine yükselttik.

Önümüzdeki dönemde her seviyede eğitimin kalitesini daha da artıracağız.

Adalette temel kanunların yenilenmesinden hâkim-savcı sayısının artırılmasına, demokratik reformlardan verilen hizmetlerin kolaylaştırılmasını sağlayan düzenlemelere kadar pek çok adım attık.

Önümüzdeki dönemde milletimizin hukuk sistemine olan güvenini daha da güçlendireceğiz.

Güvenlik de ordumuzu, emniyetimizi, istihbaratımızı her alanda güçlendirerek ülkemizi terör örgütlerinden ve suç örgütlerinden arındırdık. Sosyal hizmetlerde yaşlıdan engelliye, çocuktan kadına, şehit yakını ve gaziden garip gurebaya her vatandaşımızın yanında yer aldık, kimseyi sahipsiz bırakmayacak bir sistem kurduk.

Önümüzdeki dönemde daha fazla vatandaşımızı sosyal destek şemsiyemizin altına alacağız.

"ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI ORTADAN KALDIRANA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Ulaştırmada bölünmüş yolu 6 bin 100 kilometreden 29 bin kilometreye, otoyolu 1.714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye çıkardık; ülkemizi ilk defa hızlı trenle tanıştırdık, dünya çapında dev projeleri hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde bu altyapıyı geliştirmeye devam edeceğiz.

Enerjide kurulu gücümüzü üç katından fazla artırdık, yerli ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü yüzde 65 seviyesine yükselttik, doğal gazı 81 ilimize yaygınlaştırdık. Önümüzdeki dönemde enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana kadar çalışacağız.

Sanayide OSB’lerdeki işletmeleri 11 binden 56 bine, buralardaki istihdamı 415 binden 2,3 milyona çıkardık; savunma sektörü ve pek çok alanda dünya çapında rekabet gücü kazandık. Önümüzdeki dönemde sanayimizi orta-yüksek teknoloji ağırlıklı bir yapıyla daha da güçlendireceğiz.

Şehircilikte 1 milyon 170 bin konutu, millet bahçelerini hizmete sunduk; atık su arıtma, katı atık tesisleriyle çevreyi koruduk; iklim değişikliğiyle mücadeleyi başlattık.

Önümüzdeki dönemde insanımızı ev ve iş yeri sahibi yapmayı, iklim değişikliğine hazırlanmayı sürdüreceğiz.

Tarımda bu sektörün millî hasılasını 37 milyar liradan yaklaşık 677 milyar liraya çıkardık; 716 yeni baraj, 615 yeni hidroelektrik santrali, 299 yeni içme suyu tesisi, 1.614 yeni sulama tesisi inşa ettik. Önümüzdeki dönemde çiftçilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz.

2023 hedeflerimizle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında yapılanları üçe, beşe, ona katlayan hizmetleri ülkemize kazandırdık. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyanın 10 büyük ülkesi arasına girme hedefiyle çok daha büyük başarıları milletimize sunacağız.

Varsın birileri kendi içlerindeki kavgayı rekabeti sürekli bize saldırarak örtmeye, saklamaya çalışsın. Milletimiz hakkaniyet tartısına çıkarmayı bilir. Bu ülkeyi tek parti faşizmine, emperyalistlerin senaryolarına bırakmayan milletimize güvenimiz tamdır. Biz bugüne kadar Allah'tan başkasına boyun eğmedik. Milli iradenin üzerinde güç tanımadık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturundan şaşmadık. Yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuzda kararlılıkla ilerledik. 2023'te milletimizin desteğini bir kez daha alarak büyük Türkiye'nin inşasını tamamlayacağız.

Milletimize Türkiye Yüzyılı'nı armağan etmek için var gücümüzle çalışacağız. Milli iradenin temsilcisi olarak sizler de isimlerini tarihe yazdıracaksınız. Bütçe çalışmaları sebebiyle yaklaşık 1 aydır grup toplantımızı gerçekleştiremediğimiz için birçok gündem toplantısı biriktiğini biliyorum.

ENFLASYON MESAJI

Küresel krizlerin ülkemize yansımaları sebebiyle ortaya çıkan sıkınların yavaş yavaş hafiflediğini görüyoruz. Biz üretim, istihdam, cari fazla ile büyüme hedefine ulaşıyoruz. Bizi eleştirenler bile söylemlerini değiştirmeye ve yumuşatmaya başladı.

"MAAŞ ARTIŞLARININ ERİMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların fırsatçılar yüzünden eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz. Ülkemizin hedeflerine ulaşması için enflasyonun hızla düşürülmesi dışında bir engel kalmamıştır. Önümüzdeki aylarda enflasyonun tepetaklak inişine tanık olacağız. 2023 hayat pahalılığından kurtuluşumuzun dönüm noktası haline getirelim istiyoruz. Bunu da 85 milyon hep birlikte göstereceğimiz sabırlı ve dirayetli duruşla yapabiliriz.

"BAY KEMAL OĞLUNA SAHİP ÇIK"

Daha bismillah demeden altı kafadan altı ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kavganın gürültünün ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez. Geçtiğimiz hafta hakimlere hakaret iddiasıyla, yani siyasi duruşuyla değil, bireysel eylemi sebebiyle ceza alan bir şahıs, bu konuda sergilenen tavırlar... Yasak kararını akıl almaz bir sevinçle kucaklaşarak, bayram havasıyla kutlayanları mı ararsınız? Bu konuda yapılan mitingi sosyal medyadan duyduğu genel başkanlar mı ararsınız? Siyasi mühendislik yapanlar mı ararsınız? Bireysel bir suçu ülkemizdeki siyasi yönlendirmek için kullanan yabancılar mı ararsınız?

CHP'nin başındaki zat, dün çıkmış "biz baba - oğul gibiyiz" diyor. Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden "Bay Kemal, oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde" demeden duramadık. Altılı Masa'nın da, yanında yöresinde kendine yol açmak için dolananların da hangi oyunu çevirdikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız.

"ASGARİ ÜCRETİ YARIN AÇIKLAYACAĞIZ"

Cumartesi Erzurum'dayız. Dadaşlar diyarındayız. İnşallah cumartesi günü Erzurum'da on binlerle kucaklaşacağız. İşte Mardin'i gördünüz. 85 bin kişi bizlerle hemhal oldu.

Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da Bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız.

Yatırımcının başımızın üstünde yeri var, istihdamı artıran her gayretin başımızın üstünde yeri var, bunları krediyle, teşvikle desteklemek boynumuzun borcu. Ama bankadan aldığı ucuz maliyetli krediyi amacı dışında kullananların yanına kâr da bırakmayız.

İktidara geldiklerinde yaptığımız köprüleri, şehir hastaneleri yıkacaklarını söylüyorlar. Yakında Karadeniz'de çıkardığımız gazı havaya çalacakları, sınırlarımız boyunca kurduğumuz güvenlik koridorlarını yaracakları gibi performansları bekleyebiliriz. Neyse ki bu ara birbirleriyle uğraşmaktan projelerimize sataşamıyorlar.

KIZILELMA MESAJI

Birileri Kızılelma'ya sahip çıkmaya başladı. AK Parti iktidarları döneminde İHA'nın, SİHA'nın, Kızılelma'nın önü kesilmişti diyorlar. Bizden öncekiler hep ön kesti.