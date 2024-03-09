Erdoğan: ''Bize haksızlık ediliyor''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, hükümetin İsrail konusunda hiçbir şey yapmadığı yönünde yapılan eleştirilerden rahatsız oldu. Erdoğan, "Her kim 'hiçbir şey yapmıyorlar' diyorsa, kul hakkına giriyorlar" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nin konferans salonunda düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasına, İsrail'le ilgili iktidarın herhangi bir adım atmadığı yönünde yapılan eleştirilere verdiği yanıtlar damga vurdu.

"Gazze'deki katliamı unutturmayan ülkelerin başında biz varız. Her kim hiçbir şey yapmıyorlar diyorsa, kul hakkına giriyorlardır. Aziz milletimize yönelik bir hakarettir" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı, kendilerine haksızlık yapıldığını öne sürdü.

Erdoğan'ın sözlerinden özetler şöyle:

İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Vakfımızın saygıdeğer yöneticilerine bu güzel buluşma için teşekkür ediyorum. Tüm vakıf mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. İyilik neferlerini hiçbir zaman unutmayacağız.

Daha fazla gencimize ulaşacağız. Daha çok sayıda öğrencimize destek vereceğiz. Nitelikli evlatlarımızı teşvik edeceğiz.

İslam dünyası olarak bir Ramazan'ı daha karşılamaya hazırlanıyoruz. Mübarek Ramazan ayının tüm İslam alemi ve milletimiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM POLİTİKASI UYGULUYOR"

Bu mübarek ayı hep birlikte en güzel şekilde idrak etmeye çalışacağız. Ancak Ramazan ayını başta Gazze olmak üzere pek çok bölgede ciddi insani dramlarla karşılıyoruz.

7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar tahammül sınırlarını aşmıştır. Soykırım politikası uygulanıyor. 32 binden fazla Filistinli şehit oldu. 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Gıda almak için sıra bekleyen masumların öldürüldüğü bir barbarlıkla karşı karşıyayız.

"HESAP VERMELERİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

7 Ekim'den bu yana yüreğimizi dağlayan utanç verici pek çok hadiseyle karşılaştık. Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, günümüzün Nazileri olarak isimlerini modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir. Bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri için elimizden geleni yapıyoruz.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk gününden itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Katıldığımız uluslararası toplantılarda Filistinlilerin sesi olduk. Yardımlarımız 40 bin tonu buldu. 3 bin tonluk yardım taşıyan bir gemi daha yarın ulaşacak. Bu hafta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Ankara'da misafir ettik.

"KENDİLERİNİ SORGULAMAYA DAVET EDİYORUM"

Gazze'deki katliamı unutturmayan ülkelerin başında biz varız. Her kim ''hiçbir şey yapmıyorlar' diyorsa, kul hakkına giriyorlardır. Aziz milletimize yönelik bir hakarettir. Tayyip Erdoğan 15 yıl önce katillerin yüzüne 'one minute' derken nerede duruyorsa bugün de aynı yerde dimdik durmaktadır. En fazla hassasiyet gösterdiğimiz ve bedel ödediğimiz bir konuda bize haksızlık edenleri kendilerini sorgulamaya davet ediyorum."