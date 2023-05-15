Erdoğan bu şehirlerde fark attı
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 80'nin üzerinde sandık sayımı yapılan illerde aldığı 'rekor' oy oranları:
Aksaray: %71.53
Bayburt: %78.86
Çankırı: %72.14
Düzce: %68.6
Erzurum: %68.59
Gümüşhane: %74.42
Kahramanmaraş: %71.88
Konya: %68.94
Malatya: %69.4
Rize: %72.81
Sivas: %69.39
Yozgat: %72.65
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