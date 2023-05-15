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Erdoğan bu şehirlerde fark attı

Erdoğan bu şehirlerde fark attı
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 80'nin üzerinde sandık sayımı yapılan illerde aldığı 'rekor' oy oranları:

Aksaray: %71.53

Bayburt: %78.86

Çankırı: %72.14

Düzce: %68.6

 Erzurum: %68.59

Gümüşhane: %74.42

Kahramanmaraş: %71.88

Konya: %68.94

Malatya: %69.4

Rize: %72.81

Sivas: %69.39

Yozgat: %72.65

 

Etiketler recep tayyip erdoğan fark oy sonuçları seçim sandık
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