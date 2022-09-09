Erdoğan cuma çıkışı ABD'ye seslendi: ''Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye ile ABD arasındaki F-16 müzakereleri ile ilgili olarak "Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’de cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ABD’nin liderliğindeki Uluslararası Koalisyon Güçleri ile omurgasını Kürt güçlerin oluşturduğu SDG'nin Türkiye-Suriye-Irak sınırındaki Derik'te gerçekleştirdiği ortak tatbikata ilişkin "SDG konusunda maalesef Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor" dedi.

ABD VE TÜRKİYE ARASINDAKİ F-16 GÖRÜŞMELERİ

Türkiye ve ABD arasında devam eden F-16 müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil" şeklinde konuştu.

DEAŞ'LI TERÖRİSTİN YAKALANMASI

"DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı en geniş operasyonları yürüten ülke biziz. MİT çok başarılı işler çıkardı. TSK da aynı şekilde. Batı, DEAŞ ile ilgili sağlıklı bir operasyon yapamıyor. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka bir şey yok. Yargının vereceği kararı bekliyoruz. O karar da atılacak adımlar için aslında ciddi manada bir mesaj olacaktır. Kararlılığımız sürecek. Temenni ediyorum ki DEAŞ ile mücadelemizdeki kararlılığımızı dünya anlar.

ABD İLE YPG'NİN ORTAK TATBİKATI

SDG konusunda maalesef ABD'nin bugüne kadar atmış olduğu yanlış adımlar devam ediyor. Suriye Demokratik Güçleri ismi bir kamuflajdır. ABD bu terör örgütlerine binlerce TIR araç gereç mühimmat gönderiyor. Bu sadece Suriye'deki koalisyon güçleriyle yaptıkları ortak çalışma değil aynı şeyleri maalesef Irak'ta da yaptılar. Bıden ile bu konuyu görüşmemizde dile getireceğim.

'PROGRAMIM EL VERİRSE 2. ELIZABETH'İN CENAZE MERASİMİNE KATILACAĞIM'

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümüne ilişkin de konuşan Erdoğan, programı uygun olursa cenaze törenine katılacağını kaydetti. Erdoğan, Eğer programlar el verirse merasime (cenaze töreni)katılmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.