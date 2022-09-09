  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan cuma çıkışı ABD'ye seslendi: ''Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin''

Erdoğan cuma çıkışı ABD'ye seslendi: ''Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin''

Erdoğan cuma çıkışı ABD'ye seslendi: ''Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye ile ABD arasındaki F-16 müzakereleri ile ilgili olarak "Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’de cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

 Erdoğan, ABD’nin liderliğindeki Uluslararası Koalisyon Güçleri ile omurgasını Kürt güçlerin oluşturduğu SDG'nin Türkiye-Suriye-Irak sınırındaki Derik'te gerçekleştirdiği ortak tatbikata ilişkin "SDG konusunda maalesef Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor" dedi.

ABD VE TÜRKİYE ARASINDAKİ F-16 GÖRÜŞMELERİ

Türkiye ve ABD arasında devam eden F-16 müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil" şeklinde konuştu.

DEAŞ'LI TERÖRİSTİN YAKALANMASI

"DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı en geniş operasyonları yürüten ülke biziz. MİT çok başarılı işler çıkardı. TSK da aynı şekilde. Batı, DEAŞ ile ilgili sağlıklı bir operasyon yapamıyor. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka bir şey yok. Yargının vereceği kararı bekliyoruz. O karar da atılacak adımlar için aslında ciddi manada bir mesaj olacaktır. Kararlılığımız sürecek. Temenni ediyorum ki DEAŞ ile mücadelemizdeki kararlılığımızı dünya anlar.

ABD İLE YPG'NİN ORTAK TATBİKATI

SDG konusunda maalesef ABD'nin bugüne kadar atmış olduğu yanlış adımlar devam ediyor. Suriye Demokratik Güçleri ismi bir kamuflajdır. ABD bu terör örgütlerine binlerce TIR araç gereç mühimmat gönderiyor. Bu sadece Suriye'deki koalisyon güçleriyle yaptıkları ortak çalışma değil aynı şeyleri maalesef Irak'ta da yaptılar. Bıden ile bu konuyu görüşmemizde dile getireceğim.

'PROGRAMIM EL VERİRSE 2. ELIZABETH'İN CENAZE MERASİMİNE KATILACAĞIM'

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümüne ilişkin de konuşan Erdoğan, programı uygun olursa cenaze törenine katılacağını kaydetti. Erdoğan, Eğer programlar el verirse merasime (cenaze töreni)katılmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler recep tayyip erdoğan abd amerika f-16 müzakere
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yandaş medyadan komik iddia: İmamoğlu kendi adıyla parti kuruyor: EKİM Partisi
Akşener'den ''Mansur Yavaş için imza toplayacak'' iddialarına dikkat çeken yanıt
İzmir'de yer kırmızı, gök beyaz! İzmir'in, vatanın kurtuluşu kutlanıyor!
SGK'dan dev inceleme! 500 bin kişi tespit edildi, inceleme sürüyor
İbrahim Tatlıses'ten tekerlekli sandalyeli konserde ilginç itiraf
Kraliçe 2’nci Elizabeth'in cenaze programı açıklandı
Bakan Nebati ile esnaf arasındaki ilginç diyalog kamerada
Bakan Nebati: ''Dualarınızla enflasyonun üstesinden geleceğiz''
9 yaşındaki bu yumurcak artık İngiltere tahtının 2. varisi
Otomobil mezarlığı gibi... Tam 23 araç birbirine girdi!