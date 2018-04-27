Erdoğan-Destici görüşmesinden kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BBP Lideri Mustafa Destici ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Destici, ilk günden bu yana Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldıklarını belirterek, ittifakta nasıl yer alacakları sorusunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.25'te başlayan ve basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir saat sürdü.

Görüşme sonrasından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşlerimi paylaştım. En başından Cumhur ittifakını destekliyoruz. Büyük Birlik Partisi ittifakın içinde nasıl olacağına karar vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Büyük Birlik Partisi'nin görüşlerine çok değer veriyor."

"Önümüzdeki günlerde süreç netleşecek"

Destici, 'Seçime AK Parti listesinde mi gireceksiniz?' sorusuna ise şu yanıta ise, "Zamanımız var. Bunu konuşup parti kurullarımızla bir karara bağlayacağız. En yakın zamanda kararımızı tüm kamuoyuyla paylaşacağız" cevabını verdi.

Destici ile AK Parti'den Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş haftaiçinde görüşmüştü. Görüşmenin ardından Erdoğan ile Destici'nin uygun bir takvimde görüşeceği belirtilmişti.

Destici açıklamalarında her şartta Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini ve ittifak içinde yer almak istediklerini belirtirken, ittifak içerisindeki pozisyonlarının AK Parti, MHP ve BBP'nin ortak kararıyla belirleneceğini aktarmıştı.