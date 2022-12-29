  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek

Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek

Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

Yeniyıl öncesi yapılacak toplantıda gündemdeki konuların ele alınması bekleniyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Aralık'ta MHP liderini evinde ziyaret etmişti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştü.

Etiketler erdoğan bahçeli erdoğan bahçeli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
EYT'liler SGK binası önünde kuyruk oluşturdu
İstanbul'da gizli kamera rezaleti! İş yerindeki sapık patron çıktı
Gözler memur emekli zammında! 2023 zammı için yeni kulis: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
EYT'liler ne kadar maaş alacak? Tek tıkla öğrenin
Kılıçdaroğlu sıradaki müjdeyi açıkladı: ''ÖTV indirimi''
Bir garip soygun girişimi! Koltuk değneğiyle gelip, meyve bıçağı çıkardı
Bu kadar da olmaz! Denizinden dibinden çıkanlara inanamayacaksınız
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ''yılbaşı'' genelgesi
Bu halini unutun! Adriana Lima'nın eski halinden eser kalmadı
Didem Soydan iç çamaşırsız pozuyla nefes kesti! Instagram alev aldı