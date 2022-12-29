Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor.
Yeniyıl öncesi yapılacak toplantıda gündemdeki konuların ele alınması bekleniyor.
Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Aralık'ta MHP liderini evinde ziyaret etmişti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştü.
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