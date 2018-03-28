Erdoğan: ''İrademizin dışında oldu ama güzel de oldu''

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin Mersin il kongresi öncesinde vatandaşlara hitap ederken yaptığı bozkurt işareti günlerce konuşulmuştu.

Bulgaristan'ın Varna kentinde katıldığı AB -Türkiye Liderler Zirvesi'nden dönerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, o anlara ilişkin soruya da yanıt verdi. Bozkurt işaretini farkında olmadan yaptığını ifade eden Erdoğan “Rabia'yı sayarken, spontane olmuş o işaret. Farkında bile değildim, konuşma bittikten sonra arkadaşlar söyledi. İrademizin dışında oldu ama güzel de oldu.” dedi.