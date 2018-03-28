İşte milyonlarca kişinin hayatını değiştirecek yeni torba yasa
İşte milyonlarca kişinin hayatını değiştirecek yeni torba yasa
Tecavüz mağduru kızın ailesi ve zanlının ailesi intikam tecavüzünde anlaştı
Tecavüz mağduru kızın ailesi ve zanlının ailesi intikam tecavüzünde anlaştı
Yan gelip yatan Suriyelilerin işsizlik parası kesiliyor
Yan gelip yatan Suriyelilerin işsizlik parası kesiliyor
Geri sayım başladı ! Cuma günü Türkiye'ye düşebilir
Geri sayım başladı ! Cuma günü Türkiye'ye düşebilir
Yolcu otobüsü faciası: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü faciası: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Hakan Atilla'nın avukatlarından 75 sayfalık mektup
Hakan Atilla'nın avukatlarından 75 sayfalık mektup
BM'den flaş Türkiye ve Afrin açıklaması !
BM'den flaş Türkiye ve Afrin açıklaması !
DHKP-C'nin sözde ''Ankara sorumlusu'' tutuklandı
DHKP-C'nin sözde ''Ankara sorumlusu'' tutuklandı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 28 Mart 2018 09:14

Erdoğan: ''İrademizin dışında oldu ama güzel de oldu''

AK Parti'nin Mersin il kongresinde kürsüden bozkurt işareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o anla ilgili olarak " İrademizin dışında oldu ama güzel de oldu" dedi.

Erdoğan: ''İrademizin dışında oldu ama güzel de oldu''
A+ A-

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin Mersin il kongresi öncesinde vatandaşlara hitap ederken yaptığı bozkurt işareti günlerce konuşulmuştu. 

Bulgaristan'ın Varna kentinde katıldığı AB -Türkiye Liderler Zirvesi'nden dönerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, o anlara ilişkin soruya da yanıt verdi. Bozkurt işaretini farkında olmadan yaptığını ifade eden Erdoğan “Rabia'yı sayarken, spontane olmuş o işaret. Farkında bile değildim, konuşma bittikten sonra arkadaşlar söyledi. İrademizin dışında oldu ama güzel de oldu.” dedi.

 

rabia , ülkücü , recep tayyip erdoğan , bozkurt
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM