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Erdoğan - Kılıçdaroğlu seçim anketi sonuçları açıklandı

Erdoğan - Kılıçdaroğlu seçim anketi sonuçları açıklandı
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MetroPoll Araştırma tarafından son yapılan kamuoyu araştırmasında seçmene "Erdoğan kazanır mı" ve "Kılıçdaroğlu kazanır mı" diye soruldu. İşte son Cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçları.

Türkiye dolu dizgin 2023 seçimlerine koşarken seçim tarihi de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağı da, muhalefetin kesin adayı da tartışılmaya devam ediyor.

Bu üç bilinmeyenli seçim denkleminde kamuoyu araştırma firmaları da seçim anketlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak MetroPoll Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinin sonuçları gündeme bomba gibi düştü.

MetroPoll Araştırma seçim anketinde seçmenlere "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçim olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı" ve "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Kılıçdaroğlu aday olsa sizce seçimi kazanır mı" sorularını yöneltti.

İşte ankette bu 2 soruya verilen yanıtlar:

 

metropoll Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçim olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı anketi

Metropoll anketinde "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçim olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 49'u "Erdoğan kazınır" cevabı verirken yüzde 42'si "Erdoğan seçimi kazanamaz" cevabı verdi. Yüzde 8.9 ise fikir belirtmedi.

 

Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Kılıçdaroğlu aday olsa sizce seçimi kazanır mı ?

metropoll Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçim olsa ve Kılıçdaroğlu aday olsa sizce seçimi kazanır mı anketi

Metropoll anketinde "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 33.5'i "Kılıçdaroğlu seçimi kazanır" derken, yüzde 57.2'si ise "Kılıçdaroğlu kazanamaz" cevabı verdi. Yüzde 9.3 ise fikir belirtmedi.

 

 

Etiketler seçim anketi kemal kılıçdaroğlu recep tayyip erdoğan metropoll anketi
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