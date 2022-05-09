  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan konuşurken, Bakan Nureddin Nebati'nin hali olay oldu

Erdoğan konuşurken, Bakan Nureddin Nebati'nin hali olay oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında esnemesi sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ı dinleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin hem alkışladığı hem de esnediği görüntülendi.

Bakan Nebati'nin esnediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır fotoğrafı paylaştı, "Nureddin Nebati de inanmamış olsa gerek" diye yazdı.

Etiketler nureddin nebati esneme recep tayyip erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Maaş alıyorlar mı, seçimlerde oy kullanabilecekler mi ? 14 soru, 14 yanıtla Suriyeliler...
Burcu Özberk bikini sezonunu açtı, beğeni rekoru geldi
Yeni madeni para geliyor: ''Haziran'da piyasada olacak''
30 büyükşehirdeki ''karşılaştırmalı'' son seçim anketi açıklandı
Erbakan'dan Millet İttifakı'na Cumhurbaşkanı adayı önerisi
Son seçim anketinde Ümit Özdağ ve Zafer Partisi sürprizi
Depoları fulleyin! Benzine dev zam geliyor
Kulisler bunu konuşuyor: 2023 seçimleri ertelenir mi ?
18 yaşındaki genç kızın ''geçim sıkıntısı'' isyanı TikTok'u salladı
Eski tip ehliyetler için son tarih açıklandı! Para cezası kesilecek