Erdoğan konuşurken, Bakan Nureddin Nebati'nin hali olay oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında esnemesi sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ı dinleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin hem alkışladığı hem de esnediği görüntülendi.

Bakan Nebati'nin esnediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır fotoğrafı paylaştı, "Nureddin Nebati de inanmamış olsa gerek" diye yazdı.