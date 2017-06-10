Erdoğan o espriye çok güldü

Kayseri'de, 1. Komando Tugayı'nda önceki gün iftara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin bağına gitti. Burada karşılama sırasında Erdoğan ile Bakan Özhaseki’nin oğlu Enes arasında güldüren diyaloglar yaşandı.

Makam aracından inen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bakan Özhaseki oğlu Enes’i işaret ederek, "Telefonunuza çıkmayan delikanlı bu efendim" dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, esprili bir şekilde Enes Özhaseki’ye, "Niye çıkmadın telefonuma?" diye sordu. Enes Özhaseki de bu soruya, "Vallahi, reisim dediğinizi dinledik 3 çocuk yaptık, telefona bakacak halimiz kalmadı" yanıtını verince hem Cumhurbaşkanı hem de çevredekiler uzun süre kahkaha attı. Bu sırada Bakan Özhaseki’nin, "Bizim ekip hep burada" demesi de dikkat çekti. Kayseri'de 1. Komando Tugayı'ndaki iftara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı iş adamları ile birlikte sahuru da Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin bağında yaptı. Özhaseki, misafirlerine sahurda Kayseri mantısı ikram etti.