Denizli'de bombalı tuzak ! Faciadan dönüldü
Denizli'de bombalı tuzak ! Faciadan dönüldü
Süre uzatıldı... SGK'dan flaş açıklama
Süre uzatıldı... SGK'dan flaş açıklama
Doğu Guta'da yine katliam: 23 sivil öldürüldü
Doğu Guta'da yine katliam: 23 sivil öldürüldü
Yola çıktılar... Afrin'e gidiyorlar !
Yola çıktılar... Afrin'e gidiyorlar !
Rusya'nın korkutan açıklamasına NATO'dan cevap !
Rusya'nın korkutan açıklamasına NATO'dan cevap !
Teröristlerin bilgisayarından çocuk pornosu çıktı !
Teröristlerin bilgisayarından çocuk pornosu çıktı !
NATO konvoyuna bombalı araçla saldırı !
NATO konvoyuna bombalı araçla saldırı !
İşte Ermenistan'ın yeni Cumhurbaşkanı...
İşte Ermenistan'ın yeni Cumhurbaşkanı...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 02 Mart 2018 23:08

Erdoğan öldürülen terörist sayısını açıkladı !

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali'de mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan öldürülen terörist sayısını açıkladı !
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali'de mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2348 olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bizim Suriye'de terörle mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar, 2348 teröristi etkisiz hale getirdik.

Her kim eli kanlı çeteleri belli bir din ya da etnik kimlikle özdeş hale getiriyorsa o teröristin ekmeğine yağ sürüyor demektir.

Bütün teröristleri bu bölgeden temizleyene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Asla durmak yok.

Şehitlerimiz oluyor, canımız da yanıyor. Ama biz biliyoruz ki, şehadet makamlar üstü bir makamdır. Bu da bizim mehmetçiğimizin gurur ifadesidir.

"BUNLARIN HEDEFİ HEP MÜSLÜMANLAR OLMUŞTUR"

DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram gibi örgütlerin öncelikli hedefi, her zaman Müslümanlar olmuştur. Bu hususta özellikle batılı ülkelerin daha çok hassasiyet göstermesini bekliyoruz.

MALİ'YE METROBÜS ÖNERİSİ

Mevkidaşım, kardeşim Keita ile konuştuk. Ülkelerinde toplu taşıma aracı yok. Kendisine 'Burada bir metrobüs sistemi ister misin?' diye sordum. Ardından Türkiye'deki uzmanları aradım. Konuyla ilgilenecekler.

mali , terörist , erdoğan , mevkidaş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM