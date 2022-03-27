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Erdoğan, Putin ile görüştü; Rusya ve Ukrayna İstanbul'da masaya oturacak

Erdoğan, Putin ile görüştü; Rusya ve Ukrayna İstanbul'da masaya oturacak

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik 1 ayı aşkın süredir sürdürdüğü işgal harekatı tüm şiddetiyle devam ederken bugün Rusya lideri Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi sonrasında müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an önce tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye’nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Etiketler recep tayyip erdoğan putin zelenskiy rusya ukrayna istanbul
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