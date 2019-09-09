Erdoğan ''sakal nedeniyle istifa ettim'' demişti ama...

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, dün imam hatipliler buluşmasında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"İstanbul'da İETT'de sakallılarla uğraşmaya başladılar. Benim dönemimde de bir albayı getirdiler İETT'nin başına. Personellerin sakalını kesiyordu. En son ben kaldım. Benim de sakalım vardı, beni de çağırdı. Dedi ki ya sakal ya istifa. Ben de ertesi gün istifamı verdim ayrıldım" diyen Erdoğan'ın bu sözlerinin doğru olmadığı ortaya çıktı.

Sakal nedeniyle istifa ettiğini ileri süren Erdoğan'ın "özel sektörden aldığı teklif" nedeniyle istifa ettiği ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin 24 Eylül 2014'te yayınladığı haberde, "İETT'nin arşivindeki dikkat çeken belgelerden birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurumdan ayrılırken verdiği istifa dilekçesi. 1974 yılında İETT'ye sınav ile giren ve kurumun spor servisinde 7 yıl çalıştıktan sonra 1981'de işten ayrılan Erdoğan, istifasına gerekçe olarak ise özel sektörden almış olduğu uygun iş teklifini sunmuş." ifadeleri kullanıldı.

Haberde Erdoğan'ın istifa dilekçesi de paylaşıldı. İşte o dilekçe: