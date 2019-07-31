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  4. 31 Temmuz 2019 23:30

Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü. Erdoğan Kral Selman'a hayatını kaybeden ağabeyi için taziyelerini iletti.

Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, telefon görüşmesinde, ağabeyi Bender bin Abdülaziz’in vefatı dolayısıyla Kral Selman'a taziyelerini iletti, merhuma Allah'tan rahmet temennisinde bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

AA

suudi arabistan , erdoğan , selman
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