Erdoğan, Ukrayna'ya gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres'in Lviv'de bir araya geleceği duyuruldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği, 20 Ağustos'ta da İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edeceği açıklandı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv kentine gideceğini belirtti.

Guterres'in Lviv'de Zelenskiy ve Erdoğan ile üçlü bir görüşme yapacağını duyuran Dujarric, Genel Sekreter'in 19 Ağustos'ta Odessa kentine geçeceğini ifade etti.

Dujarric, Guterres'in Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna ziyaretinin ardından 20 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi.