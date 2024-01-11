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Erdoğan ve Bahçeli'den 1 saatlik sürpriz görüşme

Erdoğan ve Bahçeli'den 1 saatlik sürpriz görüşme
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Görüşme bir saat sürdü.

Saat 17.00'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

Etiketler recep tayyip erdoğan devlet bahçeli mhp ak parti
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