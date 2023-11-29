Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

İki liderin de günlük programlarında yer almayan görüşme Beştepe'de gerçekleşiyor.

SİYASETTE 50+1 TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı "Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil." açıklaması siyasette yeni bir tartışma başlatmıştı.

Görüşmede bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve 31 Mart 2024'teki yerel seçim konularının da görüşmede ele alınacağı tahmin ediliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmada, partisinin geçmişteki görüşünde değişiklik olmadığını belirtirken, "Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhur'un bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye desteklerinin sürdüğünü vurgulayan MHP Genel Başkanı, "Hiç kimse Cumhurbaşkanımız ile aramıza giremeyecektir." ifadesini kullanmıştı.

Bahçeli şöyle devam etmişti:

"Burayı dikkatle dinleyin, kendi aranızda tartışırken de dikkatli cevap verin. Allah'a çok şükür siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik, hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz, anlasa da anlatmaya takatleri yetmez. Yük aldık, yük olmadık; bedelse ödedik, yeri geldi şehadet düştü hissemize, ne gam ne tasa katiyen şikayet etmedik, 'önce ülkem ve milletim' demekten de asla vazgeçmedik.''







DHA