''Erdoğan'a mı, rakibine mi oy verirsiniz?'' anketinden kritik sonuçlar

Metropoll Araştırma, vatandaşa, ''Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı mı, yoksa onun karşısına çıkan rakibine mi oy verirsiniz?'' sorusunu yöneltti. MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar, anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar, kişisel Twitter hesabında Türkiye’nin Nabzı Ocak 2022 verilerini paylaştı.

'Erdoğan mı rakibi mi?' diye sorulan yurttaşların cevapları dikkat çekti.

Yurttaşların yüzde 30'u Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a, yüzde 37'si karşısına çıkan rakibine oy vereceğini söyledi.

Yüzde 29'luk kesim ise rakibe bağlı olarak kararının değişeceğini ifade etti.

'KİM OLURSA KAZANIR VARSAYIMI DOĞRU DEĞİL'

Sencar sonuçları "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın rakibinin kimliği çok önemli. Rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil" sözleriyle değerlendirdi.