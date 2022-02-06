  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. ''Erdoğan'a mı, rakibine mi oy verirsiniz?'' anketinden kritik sonuçlar

''Erdoğan'a mı, rakibine mi oy verirsiniz?'' anketinden kritik sonuçlar

''Erdoğan'a mı, rakibine mi oy verirsiniz?'' anketinden kritik sonuçlar

Metropoll Araştırma, vatandaşa, ''Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı mı, yoksa onun karşısına çıkan rakibine mi oy verirsiniz?'' sorusunu yöneltti. MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar, anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar, kişisel Twitter hesabında  Türkiye’nin Nabzı Ocak 2022 verilerini paylaştı.

'Erdoğan mı rakibi mi?' diye sorulan yurttaşların cevapları dikkat çekti. 

Yurttaşların yüzde 30'u Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a, yüzde 37'si karşısına çıkan rakibine oy vereceğini söyledi. 

Yüzde 29'luk kesim ise rakibe bağlı olarak kararının değişeceğini ifade etti. 

'KİM OLURSA KAZANIR VARSAYIMI DOĞRU DEĞİL'
Sencar sonuçları "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın rakibinin kimliği çok önemli. Rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil" sözleriyle değerlendirdi.

Metropoll Araştırma’dan elektrik zammı anketi: Sonuçlar Cumhur İttifakı'nı üzecek!Metropoll Araştırma’dan elektrik zammı anketi: Sonuçlar Cumhur İttifakı'nı üzecek!Politika

 

Etiketler metropoll araştırma cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları erdoğan'ın rakibi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gönül Dağı dizisinde yaprak dökümü: Bir isim daha veda ediyor!
BTP lideri Hüseyin Baş: ''Yalancı bahar için dövize yine müdahale edilebilir''
Kulisleri sallayan iddia: Tansu Çiller parti mi kuruyor?
Kılıçdaroğlu, Isparta'daki elektrik kesintisinin sebebini açıkladı
Omicron aşısından kötü haber! Son araştırma hayal kırıklığı yarattı
Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını! Cansız mankenle aşka geldi!
İstanbul'da şoke eden görüntüler! Yer yarıldı, yerin içine girdi!
Bahçeli'den partisine ''seçim'' talimatı
Koronavirüse yakalanan Erdoğan sağlık durumunu açıkladı
Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı: ''Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyin''