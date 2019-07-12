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  4. 12 Temmuz 2019 14:32

Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili bir video paylaştı. Erdoğan mesajında, ''15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız.'' dedi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 2 dakika 20 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız."

AA

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