Erdoğan'dan ABD'nin o kararına sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de gerçekleşen Muhtarlar Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

“BAKIŞIMIZ İSTER İSTEMEZ DEĞİŞİYOR BİZ UYGULAMAYA BAKARIZ LAFA DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl ülkedeki müslümanlara verilen iftar yemeğinin bu yıl iptal edilmesi ile ilgili şöyle konuştu: “Bakınız Amerika’da bugüne kadar alışılmış bir gelenek var hemen hemen her Ramazan’da Dışişleri Bakanları oradaki müslümanlara iftar verirlerdi. Fakat bu ramazanda ABD Dışişleri Bakanlığı bu iftarı iptal etti. Hani nerede hani ayırımcılık yoktu? Hani siz inanç özgürlüğüne karşı değildiniz? Peki bu yaptığınız nedir? Tabi bizim de bakışımız ister istemez değişiyor biz uygulamaya bakarız lafa değil. Mısır’da sadece dinlerinden dolayı hristiyanlara saldıranlar nasıl teröristse Amerika’da sadece dinlerinden dolayı o kadınlara saldıran onları savunmaya çalışanları da öldüren kişi veya kişiler de teröristtir.Batı ülkeleri teröristlere terör örgütlerine karşı uyguladıkları bu çifte standardı terk etmeden huzura ve güvene kavuşamayacaklardır. ”