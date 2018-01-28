Erdoğan'dan Afrin açıklaması: 7 mehmedimiz şehit oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya İl Kongresi öncesinde halka seslendi:

"Burseya alındı, Mehmetçik ilerliyor. Avrupa Parlamentosu'nda bazı kendini bilmezler benim askerime işgalci diyor. O size yakışır. Afrika'da neler yaptınız. Daha size söyleyeceğimiz çok şeyler var. Sizin tarihiniz işgallerle sömürülerle dolu. Bu milletin tarihinde işgal yok adalet, merhamet var. Bu ahlaksızlar, Almanya'da terör örgütlerine camilerimize saldırtarak polisleriyle beraber seyrediyorlar.

Oradaki vatandaşlarım ülkelerine geri dönerken havalimanlarında polislerin gözleri önünde PKK'lılar saldırırken sessiz kalıyorlar. Türkiye'den kaçıp oralara sığınan FETÖ hainlerine kucak açanlar bunlar. ABD'ye sığınanlar... ABD bunlara en ufak bir şey yapmıyor. Biz teröristleri ya ülkelerine gönderdik ya dışarı attık. Bunlara işgalci kim konuk sever kim öğreteceğiz.

Afrin'e neden giriyoruz? Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok. Ama 3,5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda misafir. Onları evlerine gönderme çalışmaları yapıyoruz. 2 bin kilometrelik araziyi kontrol altında tutuyoruz. 130 bin mülteci 2 bin kilometrekarelik alana döndü. ÖSO ile Mehmedim beraber yürüyor. Bunu hazmedemeyenler var. Geçen sınıra gittim. Komutan şu anda sıkıntı yok dedi. En ufak bir sıkıntı olduğunda önce ben yürüyeceğim sonra siz yürüyeceksiniz arkamdan dedim."

"O TOPRAKLARDA GÖZÜMÜZ YOK"

Erdoğan'ın kongrede yaptığı konuşmadan öne çıkanlar ise şöyle:

"Biz Afrin'e zevk için gitmedik. 3,5 milyon Suriyeli bizim ülkemizde. 2 bin kilometrelik alanı ele geçirdiğimizde 130 bin mülteci geri döndü. İnşallah Afrin de halledildiği zaman Afrin'e dönecekler. İdlib'e de dönecekler. Kim dönecek, oraların sahipleri. Bizim bu topraklarda gözümüz yok. Biz Batı'nın herhangi bir ülkesi değiliz.

7'Sİ TÜRK ASKERİ 20 ŞEHİT

Az önce rakamları tekrar aldım. 484 terörist ila cehenneme zümera. Şu anda bizim de ÖSO ordusundan ve Mehmetlerimizle toplamda 20 şehidimiz var. 7'si Mehmedimiz diğerleri ÖSO'dan. Az önce komutanla görüştüm. Burseya Dağı tamam. Oradan bölgeye hakimiyet çok daha kolay olacak. Biz bugüne kadar beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ruku ve secdede eğildik. Bizim kimsenin toprağında, malında, mülkünde, namusunda, ırzında gözümüz yok. Ama bizim inancımıza, bayrağımıza, sınırımıza bir tehdit olursa kimseyi gözümüz görmez.

HER YERİN TABİB OLSA NE OLUR?

Birileri terör örgütüyle mücadelemizi karalamak için 'savaşa hayır' diyerek bildiri yayınlıyorlar. Ana muhalefet partisinin kimi milletvekilleri de aynı koroya ortak oluyorlar. Bu zatlar terör örgütü Suriye'de milyonlarca insanı öldürürken, insanları evlerinden ederken neredeydiler? Bu terör örgütüne TIR dolusu silahlar verilirken savaşa hayır demek hiç mi akıllarına gelmedi. Bizim vatandaşlarımız, askerimiz, polisimiz şehit olurken bunların sesini hiç duydunuz mu? Bunlar iş teröristlere gelince bir anda ortalığa dökülüyor. Tabibler Birliği çıkmış savaşa hayır diyor. Senin her yerin tabib olsa ne olur?"

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