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  3. 23 Ocak 2018 19:50

Afrin harekatında şehit sayısı 3'e yükseldi

Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı kurtarılamayarak şehit oldu.

Afrin harekatında şehit sayısı 3'e yükseldi
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Afrin'deki terör hedeflerine yönelik 'Zeytin Dalı' harekatında şehit sayısı 3'e yükseldi. Çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı kurtarılamayarak şehit oldu. Evli olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Muratdağı'nın şehit olduğu haberi Kayseri'deki yakınlarına verildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Afrin yakınlarında PKK/PYD’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Muratdağı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Uzman Çavuş Muratdağı’nın şehit olduğu haberi Kayseri'deki ailesine verildi. Şehit evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.Kayseri Müftüsü Şahin Güven de şehidin evine gelerek, dua okudu.

Şehidin 6 önce Birgül Muratdağı ile evlendiği öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, babasını küçükken yitirdiği öğrenildi.

ŞEHİT ÜSTEĞMEN YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Bugün Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Suriye’nin Ömer Uşağı kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olmuştu. Şehit Üsteğmen Usta’nın cenazesi yarın memleketi Ankara’da toprağa verilecek.

Harekatın 3. gününde Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu.

 

Erdoğan, Afrin şehidinin cenaze törenide konuştuErdoğan, Afrin şehidinin cenaze törenide konuştu

 

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