SON DAKİKA
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN GÖZÜ SAAT 10:00'DA
2018'İN İLK GÖZALTI DALGASI: 68 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VAR !
Dolar yeni güne nasıl başladı ? İşte günün ilk rakamları
Dolar yeni güne nasıl başladı ? İşte günün ilk rakamları
Meteoroloji'den şaka gibi uyarı: ''Hava sıcaklıkları 19 dereceye ulaşacak''
Meteoroloji'den şaka gibi uyarı: ''Hava sıcaklıkları 19 dereceye ulaşacak''
Memur ve memur emeklisinin gözü saat 10:00'da
Memur ve memur emeklisinin gözü saat 10:00'da
Apple telefonu olanlar dikkat ! İndirim başladı
Apple telefonu olanlar dikkat ! İndirim başladı
Türkiye'nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu
Türkiye'nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu
Türkiye'nin en büyüğü... Dev AVM'nin yeni sahibi belli oldu
Türkiye'nin en büyüğü... Dev AVM'nin yeni sahibi belli oldu
Bilim insanları tarih verdi: Dünya 2021 yılında...
Bilim insanları tarih verdi: Dünya 2021 yılında...
Bakanlık duyurdu ! 3. havalimanı projesinde flaş değişiklik
Bakanlık duyurdu ! 3. havalimanı projesinde flaş değişiklik
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 03 Ocak 2018 09:03

Erdoğan'dan AK Parti'ye, Abdullah Gül uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK PArti MKYK toplantısında, sivillere dokunulmazlık maddesiyle tartışma yaratan KHK'ya ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eleştirileri için "Ben gereken cevabı verdim" dedi.

Erdoğan'dan AK Parti'ye, Abdullah Gül uyarısı
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın son AKP MKYK toplantısında sivillere yargı dokunulmazlığı getiren 696 sayılı KHK ile ilgili eleştiriler gündeme geldi. Erdoğan, bu eleştiriler üzerine, “Ben Sayın Gül ile ilgili gereken cevabı verdim. Kimin ne dediği önemli değil. Biz işimize bakalım, doğruyu anlatalım. Mesele millete iyi anlatılmadı, siz iyi anlatın” diye konuştu. KHK’daki sivillere dokunulmazlık getiren düzenlemenin 15 - 16 Temmuz 2016 günlerini kapsadığını belirten Erdoğan, “Her hukukçu okuduğunu farklı değerlendiriyor. Yanlış anlaşılmalar oluştu. Bu yanlış anlaşılmaları doğru ve güzelce anlatın” dedi.

 BAŞKANLARI UYARDI

 Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış ve Erdinç Çelikka'ın haberine göre,  Erdoğan, AKP’deki yenilenme süreci kapsamında parti toplantılarının yanı sıra şimdiye kadar Rize, Bayburt, Gümüşhane, Kars, Iğdır ve Ağrı’nın da aralarında bulunduğu 15 il kongresine katıldı. Erdoğan, ziyaretlerinde belediye başkanları ve teşkilat üyeleriyle görüştü. Başkanlar ve teşkilat üyelerine hem kendisine hem de CİMER ile BİMER’e gelen talepler ve şikâyetleri ileten Erdoğan, atılması gereken adımlar hakkında talimatlar verdi. Başkanlarla görüşmelerinde 2019 seçimlerinin önemini vurgulayan Erdoğan, halktan gelen şikâyetlere de duyarsız kalınmamasını istedi. Mart ayına kadar tamamlanması planlanan AKP kongrelerinin ardından, belediyelerin teşkilatla daha fazla koordinasyon içinde olması gerektiğini kaydeden Erdoğan, ‘proje konusunda yavaş hareket eden, sorunlara duyarsız kalan, çözüm üretemeyen’ başkanlara uyarılarda bulundu.

DAHA FAZLA PROJE

 Erdoğan’ın belediye başkanlarıyla görüşmelerinde “Şikâyetlere kayıtsız kalmayın. Halkın istemediği bir projeye, icraata başlamayın. 2019 yılına kadar tüm teşkilatımız ve belediye başkanlarımız AK Parti belediyeciliğinin farkını ortaya koymalı. Daha fazla proje üreterek halkın gönlünü kazanmalıyız” dediği öğrenildi.

 

Hürriyet

abdullah gül , recep tayyip erdoğan , khk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM