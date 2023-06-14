Erdoğan'dan asgari ücret be memur maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığından toplandı. 8 saat süren kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan kabine sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bütün bakan arkadaşlarım hazırlıklarını anlatma imkanı buldular. Dışişleri Bakanım hariç bütün bakanlar sunumlarını yaptı.

Seçim gecesi sonuçların belli olmasıyla Türkiye'yi kimin yöneteceği sorusunun cevabı da netleşmiştir. Türkiye'ye vakit ve enerji kaybettiren ne varsa artık tarih olmuştur. Bunda en büyük pay vatandaşlarımıza aittir. Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Bundan sonra hedeflerimize daha hızlı koşacağız. Projelerimizi, planlarımızı daha kısa sürede hayata geçireceğiz. Engellerin üstesinden çok daha kısa sürede geleceğiz.

Demokrasi, hak ve özgürlükler alanındaki reformlarımıza daha sıkı sahip çıkacağız. Ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıma vizyonumuzu daha hızlı gerçeğe dönüştüreceğiz.

Bugün geçmişe göre her alanda iddia sahibi bir ülke konumuna geldiysek siyasi istikrarımızı korumamız sayesindedir. Eski Türkiye'nin sorunlarını bilen vatandaşlarımız yeni sistemin kıymetini de çok iyi biliyor.

Muhalefetin de hakikatleri görmesini ve kabullenmesini temenni ediyoruz. İktidarı ve muhalefetiyle siyaset kurumunun asli görevi seçmenin sesine kulak vererek çizdiği istikamette yürümektir.

Muhalefetin seçim atmosferinden ve uğradığı ağır hezimetin şokundan hala çıkamadığını görüyoruz. AK Parti'nin özellikle kırsal kesimin oylarıyla seçimi kazandığını iddia edecek kadar sefil hale geldiler.

14 Mayıs’ın hıncını depremzedelerden çıkarmışlardı.

Vatandaşı 500 liraya oyunu satmakla itham etmenin hiçbir izahı yoktur.

Ülke değişiyor, dünya değişiyor ama bunların millete bakışı asla değişmiyor. Bu çevrelerin her seçim yenilgisi sonrası nükseden seçmeni suçlama hastalığından bir an önce kurtulmasını diliyoruz. Ülkedeki istikrar ve güven ortamına zarar verecek söylemlerden herkesin uzak durması önemlidir.

Biz son 21 yıldır olduğu gibi bugün de her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Biz Türkiye Yüzyılı'nın inşasına yapılacak her türlü katkı değerlendirmeye hazırız.

Türkiye'yi sivil bir anayasayla buluşturmak için çalışacağız.

Bakan arkadaşlarımızı kendi alanlarında yetkin isimlerden belirledik. Bir önceki kabinemizin ülkemize kazandırdığı eser ve hizmetlerin üzerine yenilerini eklemek için işe koyulduk.

Buğday ve arpa fiyatlarımızın üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını görüyoruz. Bundan sonra da çiftçimizi, köylümüzü, üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz.

Biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız.

Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi kurban bayramından önce sevindiriyoruz.

Geçen haftaki açıklamamız sonrasında asgari ücret komisyonumuz çalışmalarına başladı. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum.

Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Geçen haftaki takvimlerin ardından bugün de her bakanlıkla ilgili kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdik. Bakan arkadaşlarımızdan planlarını dinleme fırsatı bulduk. Tüm projeleri takvim içerisinde hayata geçireceğiz.

Kadınlar yeni dönemimizde de büroksiden siyasete her alanda öncü rol oynamaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı ülkemiz kadınlarının omuzlarında yükselecektir.

Milletimizin refahını artıracağız. Hedeflere plan dahilinde emin adımlarla ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Bey'i hükümet planımızı hazırlamak üzere görevlendirdim.

Milletimizin refahını artıracağız. Hedeflere plan dahilinde emin adımlarla ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Bey'i hükümet planımızı hazırlamak üzere görevlendirdim.

Türkiye'nin statükoyu değiştirdiği alanların başında dış politika var. İçe kapanık bir ülkeyi, oyun kuran, gerektiğinde oyun bozan bir müessir güç haline getirdik. Bölgemizde Türkiye'nin hesaba katılmadığı bir denklemin kalıcı olması mümkün değildir.

KKTC'de, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz bizleri havalimanından itibaren muhteşem bir coşkuyla bağırlarına bastılar. Türk milletinin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türk halkıyla omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Ne ülkemizin ne de KKTC'nin haklarının gasbedilmesine izin vermeyeceğiz.

Tek millet, iki devlet şiarıyla hareket ettiğimiz can Azerbaycan'la münasebetlerimiz tüm dünyada gıptayla takip ediliyor.

DHA