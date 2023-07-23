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Erdoğan'dan Atatürk'lü Hatay mesajı

Erdoğan'dan Atatürk'lü Hatay mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Hatay’ın ana vatana katılmasının 84’üncü yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Hatay’ın ana vatana katılmasının 84’üncü yıl dönümünü kutladı. 

Erdoğan mesajında, “Bu vesileyle, ‘şahsi meselem’ diyerek Hatay'a verdiği ehemmiyeti çok net bir şekilde ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ile bu millî dava için çabalayan herkesi rahmetle, şükranla yâd ediyorum” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Erdoğan mesajında şunları aktardı: 

“Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay’ımızın ana vatana katılmasının 84’üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum.                                                                                                                                                                 

Sürdürmekte olduğumuz yoğun çalışmalarla, 6 Şubat depremlerinin Hatay'ımızla birlikte 11 ilimizde yol açtığı yaraları sarıyoruz.

İnşallah kadim şehrimiz Hatay’ımızı tarihî dokusuna uygun şekilde, çok kısa bir sürede yeniden inşa ve ihya edecek, Hataylı kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız.

Bu vesileyle, "şahsi meselem" diyerek Hatay'a verdiği ehemmiyeti çok net bir şekilde ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ile bu millî dava için çabalayan herkesi rahmetle, şükranla yâd ediyorum.

Hataylı tüm kardeşlerimi en kalbî duygularımla selamlıyorum.”

Etiketler recep tayyip erdoğan hatay Mustafa Kemal Atatürk Atatürk
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