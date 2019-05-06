''Erdoğan'dan bakan ve danışmanlara seçim fırçası'' iddiası !

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bugünkü "YSK boyun eğmemeli, ya hukuku uygulamalı ya da istifa edip gitmeli" başlıklı yazısının ilgili bölümünde, "İstanbul'u ne pahasına olursa olun geri almak isteyen aslında Erdoğan.Şimdi kulislerden aldığım bilgiye göre ortaya çıkıyor ki, Erdoğan aracılarla işi halledemeyince işe bizzat el koymuş." ifadelerini kullandı.

Ataklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Saraya yakın bir kişi ise; “Cumhurbaşkanı başta damat olmak üzere bazı bakanlarla, bazı danışmanlara fena halde fırça attı, ‘Bir işi beceremediniz'diye bağırdı” dedi bana."