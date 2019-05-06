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  4. 06 Mayıs 2019 10:44

''Erdoğan'dan bakan ve danışmanlara seçim fırçası'' iddiası !

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta damadı Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak olmak üzere kabinedeki bir çok bakanla danışmanlarına "bir işi beceremediniz" diye bağırdığı iddia edildi.

''Erdoğan'dan bakan ve danışmanlara seçim fırçası'' iddiası !
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Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bugünkü "YSK boyun eğmemeli, ya hukuku uygulamalı ya da istifa edip gitmeli" başlıklı yazısının ilgili bölümünde, "İstanbul'u ne pahasına olursa olun geri almak isteyen aslında Erdoğan.Şimdi kulislerden aldığım bilgiye göre ortaya çıkıyor ki, Erdoğan aracılarla işi halledemeyince işe bizzat el koymuş." ifadelerini kullandı.

Ataklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Saraya yakın bir kişi ise; “Cumhurbaşkanı başta damat olmak üzere bazı bakanlarla, bazı danışmanlara fena halde fırça attı, ‘Bir işi beceremediniz'diye bağırdı” dedi bana."

Can Ataklı'nın yazısının tamamı için...

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