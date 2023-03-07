Erdoğan'dan Brunei Sultanı'na deprem teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Waddaulah, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "Kıymetli kardeşimle bugün yaptığımız görüşmelerde ikili münasebetlerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. İş birliğimizi ileri taşıma kararlılığımızı teyit ettik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirecek yatırım alanlarına ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Savunma sanayi, inşaat, tarım, turizm, sağlık, enerji, bilişim, İslami finans ile helal üretim alanlarında iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Az önce imzalanan anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğimiz beşeri bağlarımızı güçlendiriyor. Okçular Vakfımızın büyükelçiliğimizin ve Yunus Emre Enstitümüzün katkılarıyla Brunei’de Türk okçuluğu dersleri veriliyor. Türkçe kurslarına Bruneili kardeşlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Türk dizileri ve filmleri Bruneili kardeşlerimizce yakından takip ediliyor. Bu şekilde beşeri ilişkilerimiz her geçen gün daha da kuvvetleniyor. Görüşmelerimizde güncel küresel meseleler üzerinde de durduk. Filistin, Rohingya ve İslam düşmanlığı gibi konuları ve Ukrayna savaşını ele aldık" ifadelerini kullandı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Brunei Darusselam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah’ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Waddaulah’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Waddaulah, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Waddaulah, muhafız alayı tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Waddaulah merdivenlerde Türkiye ve Brunei bayrakları önünde poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ile ortak basın toplantısında konuşuyor