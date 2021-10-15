Erdoğan'dan canlı yayında yeni askeri harekat açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ankara'daki Hz. Ali Camii'nin çıkışında yaptığı açıklamada, "Mücadelemiz farklı şekillerde devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yeni bir harekatın olup olmayacağına ilişkin ''Mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı şekilde devam edecektir'' dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin doğalgaz temini konusunda bir sıkıntısı olmadığını da söyledi.

Afganistan'dan gelen heyetle yapılan görüşmeye ilişkin de konuşan Erdoğan, Taliban'ın dünyada bir kabul arayışı içinde olduğunu ve Afgan halkına her türlü desteğin verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası İstanbul'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Suriye'de sadece kuzey değil genelinde PKK, YPG, PYD cirit atıyor. Bunların destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri, Amerika geliyor. Bunların verdiği her türlü estek, mühimmat ile burada terör estiriyorlar. Bizler de mücadelemizi veriyoruz. Bir yere kadar sabırmız devam etti. Son olarak 2 polisimiz burada şehit oldu. Zaman zaman sivillerden buralarda şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı mücadelemiz bundan sonraki süreçte daha farklı şekilde devam edecektir. Yani bu terör örgütlerine, Amerika'nın oradaki malum güçlerine karşı, rejim güçlerine karşı gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu konuda kararlıyız.

TALİBAN HEYETİNİN ANKARA ZİYARETİ

Taliban dünyada da kabul arayışları içinde. Henüz dünyadaki ülkeler Taliban'ın durumunu kabul etmiş değiller. Arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde destekler konusunda tabii ki talepleri oldu. Bizler her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki bu yönetim uluslararası ilişkilerde, Afgan halkının haklarını korumada adil bir yaklaşım içinde olsun. Şu ana kadar Afganistan'ın alt yapısında üst yapısında çok emeklerimiz oldu, son ana kadar da sürdürdük. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz.

AZERBAYCAN'LA YENİ DOĞAL GAZ ANLAŞMASI

Tedbirlerimizi aldık, bundan soranki süreçte de alıyoruz. Azerbaycan2la yapılan anlaşmaların hepsi tedbire yöneliktir. Rusya ile olan anlaşmalarımız bu konuda çok hassas. Hassasiyetimizi aynı şekilde devam etiriyoruz. Rusya, İran, Azerbaycan'la olsun bu tür anlaşmalar bu tür krizleri yaşamayacağımızın işaretidir. İngiltere değil bir çok Batı ülkelerinde bu tür sıkıntılar devam ediyor. Hamdolsun bizim şu an böyle bir sıkıntımız sözkonusu değil. Tedbirlerimizi aldık, alıyoruz. Sıkıntı filan Türkiye için sözkonusu değil.

'SİYASİ CİNAYETLER' TARTIŞMASI

Bu işin mercii yargıdır. Yatgıta müracaat edersin. Deliller varsa yargı da bunların üzerine gider. Bu zat bugüne kadar hep akşam yalan, sabah yalan. Yalan terörü estiriyorlar. Acaba biz iktidarı nasıl zaafa düşürürüz, bunun gayreti içindeler. Bizler de yargıya müracaat ederek sorgulanmasını istedik. Kimse çıksın ortaya istedik. Kim olursa olsun siyasi cinayet işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine fırsat vermeyiz ama bu tür iftira atanlara da meydanı boş bırakmayız.