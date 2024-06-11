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Erdoğan'dan CHP'ye 18 yıl sonra tarihi ziyaret

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Erdoğan, 18 yıl aradan sonra ilk kez CHP'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne gidiyor. Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kırk gün sonra ikinci kez bir araya geldi.

Görüşmenin saat 16.00'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye 18 yıl sonra yaptığı ziyaret öncesinde CHP Genel Merkezi’ne Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı Türk bayrağı çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Erdoğan, 18 yıl aradan sonra ilk kez CHP'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.55'te görüşme için Külliye'den yola çıktı.

Erdoğan'ı CHP Genel Merkezi önünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel karşıladı.

Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik ederken, Özel’in yanında ise CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Erdoğan, 18 yıl aradan sonra ilk kez CHP'yi ziyaret etti.

Erdoğan ile Özel, kapıda tokalaşıp basın mensuplarına poz verdi.

İki lider daha sonra görüşme için içeriye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Erdoğan, 18 yıl aradan sonra ilk kez CHP'yi ziyaret etti.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEM MADDELERİ

Görüşmede iki liderin de farklı gündem maddeleri olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun zamandır dile getirdiği yeni anayasayı gündeme taşıması, Özel’in ise ekonomik gelişmelerle ilgili konuşması bekleniyor.

Özel görüşme öncesinde PM ve MYK'yı da toprayarak gündeme ilişkin son değerlendirmeleri parti yönetimiyle yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Erdoğan, 18 yıl aradan sonra ilk kez CHP'yi ziyaret etti.

ERDOĞAN-BAYKAL GÖRÜŞMESİ

Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezi'nin açılışı sebebiyle eski Genel Başkan Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti. İki lider görüşme sonrasında basın mensuplarına bilgi vermişti. (10.07.2006)

Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezi'nin açılışı sebebiyle eski Genel Başkan Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti.

Etiketler recep tayyip erdoğan CHP özgür özel
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