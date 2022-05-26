Erdoğan'dan dikkat çeken TÜRGEV hamlesi

Türkiye CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan ailesi TÜRGEV ve ENSAR aracılığıyla ABD'ye para kaçırıyor" iddiasını tartışırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu’ndan kazandığı tazminatı TÜRGEV’e bağışladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, "Erdoğan ailesi TÜRGEV ve Ensar Vakıfları aracılığıyla ABD’de kurdukları Türken Vakfı’na para aktarıyorlar" iddiasına bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu açıklamalarında TÜRGEV ve Ensar Vakfı aracılığı ile 1 milyar liranın ABD'deki paravan bir vakfa transfer edildiğini söylemişti.

ABD’de kurulan Türken Vakfı’nın başında bir ABD vatandaşının olduğunu belirten CHP lideri, “Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait. Türkiye’den iki vakıf seçiliyor. TÜRGEV ve ENSAR. Bu vakıflar başlıyor, paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika’ya. Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Ailede kim gönderiyor, bu paraları? Ailenden kim alıyor bu paraları, karşı tarafta. Çık anlat, çekinme” açıklamasını yaptı.

Başta AK Partili isimler olmak üzere ENSAR ve TÜRGEV Vakıfları'ndan da iddialara çok sert yanıtlar gelirken, Türken Vakfı’yla ilgili en dikkat çeken hamle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Sabah gazetesinden Tolga Özlü'nün haberine göre TÜRGEV; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı vakıflarına bağışladığını açıkladı. Açıklamada; "Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından kendisine ödeme cezasına çarptırıldığı manevi tazminat bedelini TÜRGEV'e bağışlamıştır" denildi.

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