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Erdoğan'dan ikinci Mehmet Şimşek hamlesi

Erdoğan'dan ikinci Mehmet Şimşek hamlesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "aktif siyasette olmayı düşünmediğini" belirten eski bakan Mehmet Şimşek'le yeni bir görüşme daha yaptığı öğrenildi.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 20 Mart günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde görüşmüştü. Erdoğan'ın görev teklif ettiği Şimşek, ‘aktif siyaseti düşünmediğini' açıklayarak teklifi reddetmişti.

Erdoğan'ın Şimşek'le ikinci bir görüşme yaptığı öğrenildi. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında konuyla ilgili şu notları aktardı: 

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek ile ikinci görüşmesini yaptı. Şimşek’in rahatsızlığı olduğunu, tedavi gördüğünü daha evvel yazmıştım. Stresten uzak durması gereken Şimşek’in, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda; kabinede yer almasa da yeni ekonomik programın yazımında önemli bir rol alacağını belirteyim. Şimşek’in yeni program için her türlü desteği vereceğini söylediği belirtiliyor.”

Hande Fırat'ın Hürriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...

Etiketler mehmet şimşek hande fırat recep tayyip erdoğan ak parti görüşme zirve teklif
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