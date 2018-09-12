Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dava daha açtı. Daha önce açtığı tazminat davalarında, Kılıçdaroğlu'ndan defalarda tazminat kazanan Erdoğan bu kez 250 bin lira talep etti.

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI"

Erdoğan'ın avukatlarının tazminat davası açmalarındaki gerekçeleri ise, Kılıçdaroğlu'nun il başkanları toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunması.

AK PARTİLİ ÇELİK AÇIKLAMIŞTI

Pazartesi akşamı açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili konuşarak "Dava açın ben bunu ispat edeceğim diyor. Dava açacağız, ispat et bakalım göreceğiz" demişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de Kılıçdaroğlu'na maddi tazminat davaları açmıştı.