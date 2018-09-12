  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 12 Eylül 2018 13:16

Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, il başkanları toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik dava
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dava daha açtı. Daha önce açtığı tazminat davalarında, Kılıçdaroğlu'ndan defalarda tazminat kazanan Erdoğan bu kez 250 bin lira talep etti.

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI"

Erdoğan'ın avukatlarının tazminat davası açmalarındaki gerekçeleri ise, Kılıçdaroğlu'nun il başkanları toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunması.

AK PARTİLİ ÇELİK AÇIKLAMIŞTI

Pazartesi akşamı açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili konuşarak "Dava açın ben bunu ispat edeceğim diyor. Dava açacağız, ispat et bakalım göreceğiz" demişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de Kılıçdaroğlu'na maddi tazminat davaları açmıştı.

tazminat davası , recep tayyip erdoğan , kemal kılıçdaroğlu , 250 bin tl
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM