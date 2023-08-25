Erdoğan'dan muhalefete ''ölmüş at'' benzetmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yatırımların sinyalini verdi ve muhalefeti "bunların kendi koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok" diyerek eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, Bitlis'te toplu açış töreninde, "Bugün tek bir açılış töreniyle toplam tutarı 12,5 milyar lirayı bulan yatırımları resmen hizmete alıyoruz. Yatırımcılarımız yıllarca işsizlik sebebiyle göç veren illerimize yeni fabrikalar, üretim tesisleri kuruyor. Biz kuru sıkı atmayız, icraatlarımızla konuşuruz" dedi.

Erdoğan, "Muhalefetin içler acısı durumunu yaşadıklarımız gösterdi. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında gündemleri yoktur" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimleri işaret eden Erdoğan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ile Türkiye istikrar sürsün diye bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi önümüzde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi var. Bitlis'in tıpkı 2019'daki gibi geleceğine sahip çıkacağına ben yürekten inanıyorum" dedi.

Erdoğan'ın törendeki konuşmasından satır başları şöyle:

Devlet olarak bugüne kadar üreten, istihdam oluşturan herkese hiçbir ayrım yapmadan daima destek olduk. Türk ekonomisine katkı verenlere biz de tüm imkanlarımızla sahip çıktık. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla büyütme hedefimizi adım adım hayata geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde bu fabrikalara ve yatırımları yenileri eklenecek.

Bitlis'in de içinde yer aldığı bölgemiz terör tehdidinden kurtuldukça yeni yatırımlar gelecektir. Bunun işaretlerini turizm başta olmak üzere pek çok alanda görüyoruz.

Önümüzde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi var. Bitlis'in yerel seçimlerde tıpkı 2019'daki gibi geleceğine ve iradesine sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Son 3 ayda şahit olduklarımız muhalefetin içler acısı durumunu bir kez daha göstermiştir. Bunların ne ülkeyi yönetecek kapasitelerinin ne de böyle niyetleri olmadığı ortaya çıkmıştır.

Bunların kendi koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Sorun varsa çözecek olan Cumhur İttifakı olarak biziz. Dertlerinize derman üretecek olan yine biziz. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan biziz. Son 21 yılda her alanda bunu başardık, bizden önce yapılanların katbekat fazlasını ülkemize kazandırdık.