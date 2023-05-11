Erdoğan'dan Muharrem İnce açıklaması: ''Üzüldüm''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin, ''Doğrusu üzüldüm keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Biz yola diğerleri ile devam ediyoruz. Önemli olan milletimin vereceği karar'' dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısında cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi.



İnce'nin adaylıktan çekilmesine üzüldüğünü ifade eden Erdoğan, "Biz yola diğerleri ile devam ediyoruz. Önemli olan milletimin vereceği karar" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Şu anda alandaki katılım 100 bin. Bay bay Kemal duysun. Yolların kenarları gümbür gümbürdü. Önceki pazar günü başkent millet bahçesinde ayrı bir destan yazdınız. Ankara'mız çok güçlü bir duruş sergiliyor.

MUHARREM İNCE YORUMU: YOLA DİĞERLERİ İLE DEVAM EDİYORUZ

Ankaralı kardeşlerimin bu kararlılığı bizim de çalışma şevkimizi artırıyor. 2007'de vesayete meydan okurken yaşadığımız duyguları hissettim. Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabii niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm keşke bu yarıl sonuna kadar böyle devam etseydi. Biz yola diğerleri ile devam ediyoruz. Önemli olan milletimin vereceği karar.

14 Mayıs, Kılıçdaroğlu'nun bay bay Kemal olacağı gündür. Vesayetçilerden, tefecilerden kurtardığımız Türkiye'ye bunlar ne verebilir. Milletimiz size kendi kaderini teslim etmez.