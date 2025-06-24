Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi ateşkes açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve İran arasında ateşkes sağlanmasına ilişkin, ''Ellerin tetikten çekilmesi için diplomasiye şans tanınması en doğru tavır olacaktır.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey'deki NATO Zirvesi'ne gitmeden önce Ankara'da açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şunları söyledi:

"İttifakın Avrupa sütununu destekleyecek tedbirleri ele almayı planlıyoruz.

Netanyahu hükümetinin Filistrin'deki katliamlarına dikkat çekeceğiz.

13 Haziran'dan beni bölgede tansiyon iyice tırmandı. İsrail'in İran'a saldırısından bu yana müzakere için girişmimiz oldu.

Trump'ın açıklamaları sonrası gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Kalıcı sükunete giden yolu açacak çabaları destekleriz. Türkiye olarak uluslararası hukuku gözeten, diplomasiye öncelik veren ilkeli tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Ateşkes haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm tarafları anlaşmaya riayet etmeye davet ediyoruz.

Ellerin tetikten çekilmesi için diplomasiye şans tanınması en doğru tavır olacaktır.

2026 NATO Zirvesine evsahipliği yapmak istiyoruz. NATO'da Türkiye olarak adil külfet paylaşımını ve Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz.

Bir an önce Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı, İsrail saldırıları durmalı, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaşımının yolu açılmalıdır. İsrail'in Filistin'den İran'a uzanan pervasız adımları asla kabul edilemez.

DAEŞ'in kanlı yüzünü en iyi bilen ülkeyiz. Fırat Kalkanı harekatıyla en ağır darbeyi biz vurduk. Suriye müreffeh geleceğine ulaşacaktır. Terörle mücadele konusunda Suriye yönetiminin mesafe alacağına inancım tamdır."