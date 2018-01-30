Erdoğan'dan ÖSO eleştirilerine çok konuşulacak cevap

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu ülkenin ekmeğini yiyen nimetlerinden istifade eden bir güruh var ki onlardan çok muzdaribiz. Adı ana muhalefet partisi olan yaptıklarıyla ana hıyanet partisi olan başındaki zat ve ekibi var. Ülkesini seven gerçek CHP'lilerin de bizimle aynı hissiyatta olduğuna inanıyorum. Bunları bir daha gündemimize almayalım diyorum ama öyle şeyler yapıyorlar ki susamıyoruz.

Zeytin Dalı Operasyonu'nu da mı bu adam izlemiyor. Hergün saklandıkları inleri başlarına geçiren kendi toplarımızın sesini de mi duymuyor. Kendi roketatarlarımızın görüntülerinden de mi etkilenmiyor. Söylediği lafa bak sen bir tane delikli tüfek yapamazsan nasıl savaşacaksın diyor? Gaflete bak! Türkiye bunları çoktan aştı. Artık bunları biz yapıyoruz. Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği yeri küçümseyen sözler sarf ediyorlar.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla birlikte izledi.

İşi ecdadımıza hakarete vardırmasına ne diyeceğiz? Neymiş, Osmanlı hiçbir şey üretmemiş. Her şey cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş, sonra gelenler onları da kurutmuş. Bunun adı idrak tutulması değilse iftiradır. Bu zata tarih dersi vermek vacip oldu. Tophane denilen bir semt var. Kağıthane'yi Kağıttepe'ye çevirdiği gibi burayı da Toptepe'ye çevirebilir.

Bu zat Tophane'nin isminin nereden geldiğini biliyor mu? Burada devrin en gelişmiş toplar üretiliyordu. Fatih Sultan Mehmet bir savunma sanayii dehasıydı. Asırlar boyunca ülkemizde çok ileri olan silah sanayyi Avrupa'daki sanayi devriminin ardından gerilemeye başlamıştır. MKE en büyük atağını anlattığı gibi CHP döneminde değil Demokrat Parti döneminde yaşamıştır. Ülkemiz savunma sanayii en büyük atılımını geçtiğimiz 15 yılda yapmıştır.

"CHP'NİN HABERİ YOK"

Türkiye son 15 yılda yaptığı atakları gerçekleştirmemiş olsaydı bırakınız Zeytin Dalı Operasyonu'nu kendi sınırlarımız içerisindeki operasyonları dahi yürütemezdik. Ülkemiz şu anda 6 milyar dolarlık üretim ve 2 milyar dolarlık ihracat kapasitesi olan bir savunma sanayiine sahiptir. Ama CHP'nin bu atılan adımlardan haberi yok. Savunma sanayii projeleri sözleşmeleri 60 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Ülkemizin ürünü olsun anlayışıyla hareket ediyoruz.

"BAŞKA SERMAYELERİ KALMADI"

CHP'nin en büyük özelliği Gazi Mustafa Kemal Atatürk istismarcılığıdır. Başka sermayeleri kalmadı. Millet olmanın birinci şartı özgürlüktür. Tek parti döneminden beri milletin hayrına atılan her adımı engellemeye çalışmaktan başka yaptığı var mı? Küçük aksaklıkları bahane ederek sanayi hamlelerini dinamitleyen siz değil misiniz? Siz önce terör örgütlerine verdiğiniz açık desteğin hesabını verin. CHP'nin başındaki bu zat aynen söylüyorum; 'YPG terör örgütü değil vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur' demiştir. Vatandaşlarımızın canına kasteden terör örgütünü savunuyor. Hepsinin yaptığı bu değil mi?

"GAFLETE BAK"

Genel başkanları böyle yapar da diğerleri geri mi kalır? Hepsi aynı koroya katılmış gidiyorlar. PYD bir terör örgütü değildir diyerek, bize PYD'den neden rahatsız olduğumuzu soruyor. Gaflete bak! CHP nasılsa PYD'de öyle bir siyasi partidir diyor bir başkası da. İstanbul'a bir il başkanı getirmişler. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Teröristlere yönelik operasyonları sivillere yapılmış gibi göstermek için birbirleriyle yarışıyorlar.

Kılıçdaroğlu'ndan olay olacak ÖSO tepkisi

CHP'YE ÖSO YANITI

Ana muhalefet ekibinin sıra ÖSO'ya gelince bir anda nevirleri dönüyor. Dünyada hiçbir devletin hiçbir istihbarat kurumunun bulamadığı gerçeği keşfetmişler. ÖSO bir terör örgütüymüş. PYD'ye parti diyenlerin ÖSO'ya terör örgütü demeleri bizi şaşırtmaz. ÖSO terör örgütü değildir. Kendi vatanlarını savunan her etnik kökenden insanın bulunduğu milli bir yapıdır. ÖSO'ya terör örgütü diyenler başını iki elinin arasına alsın düşünsün. Benim Mehmedimle beraber kendi topraklarını koruma savaşını yapanlara böyle bir yakıştırmanın ne kadar alçakça olduğunu görmek lazım. Bu operasyonda ÖSO şu ana kadar 614 şehit vermiştir. 2 binin üzerinde de gazisi vardır. ÖSO Zeytin Dalı Operasyonu'nda 16 şehit 100 gazi vermesine rağmen mücadelesini kahramanca sürdürmektedir.

ÖSO'YA KUVA-Yİ MİLLİYE BENZETMESİ

Bizim de Mehmetçiğimiz olarak şehitlerimiz var. Zeytin Dalı Operasyonu'nda şu ana kadar bizler de şehitler verdik. Burada ÖSO'nun şehitleri var. Toplamda 646 terörsiti etkisiz hale getirdik. Şu anda Burseya Tepesi düştü. Yakın tepeleri dağları da Mehmetçiğimiz ÖSO ile birlikte düşürmenin adımlarını atıyor. ÖSO kendi vatanlarını korumak için organize olmuştur. Bizim Kurtuluş Savaşımız'daki gibi Kuva-yi Milliye güçleri gibi bir oluşumdur."

CHP'li Eren Erdem'den ÖSO yorumu: ''Kimdir bu it sürüsü ?''

"YANLARINDA KİM OLDUĞINA BAKMAYACAĞIZ"

Biz sadece ülkemizin değil, komşularımızın, masumların, mağdurların hakkı için bu mücadeleyi veriyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Suriyeli kardeşlerimiz kendi evlerine güven içinde dönene kadar durmayacağız. Biz yanlarında kimin olduğuna bakmaksızın teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz."