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Erdoğan'dan ''Pele'' paylaşımı

Erdoğan'dan ''Pele'' paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden futbol efsanesi Pele hakkında bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden efsane futbolcu Pele hakkında bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Pelé'nin ölümü beni derinden üzdü. Efsanesi olduğu Brezilya halkının bu büyük acısını yürekten paylaşıyor, ailesine, taraftarlarına ve tüm sporculara başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler recep tayyip erdoğan pele
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