Erdoğan'dan seçim öncesi ezber bozan sürpriz karar!

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Hürriyet'in yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olan AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler öncesinde miting yapmayacağını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı takvim kapsamında seçim süreci resmen başlarken Cumhur İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ilginç bir iddia dile getirildi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçim döneminde miting yapmayacağı iddiasını köşesine taşıdı.

Ahmet Hakan Coşkun, "Bu seçim döneminde.... Erdoğan’ın miting yapmayacağı söyleniyor" diyen Hakan, bu iddianın doğru olması halinde Cumhur İttifakı'nın seçim kampanyasına ne kadar kötü etki edeceğini dile getirdi.

"Eğer bu bilgi doğruysa... Stratejilerin en kötüsüdür bu. Taktiklerin en isabetsizidir bu" diyen Coşkun, yazısına şöyle devam etti:

"Bu seçim döneminde.... Erdoğan’ın miting yapmayacağı söyleniyor.

Eğer bu bilgi doğruysa... Stratejilerin en kötüsüdür bu. Taktiklerin en isabetsizidir bu.

Erdoğan’ın miting yapmadan kampanya yürütmesi... Kambersiz düğün yapmak gibidir. Şarjsız telefonla konuşmaya çalışmak gibidir. En büyük kozu, masaya sürmemek gibidir. Karşı tarafa muazzam bir armağan vermek gibidir. Dikiz aynasız araba kullanmak gibidir. Ödül mamasız kalmış Sekter gibidir."

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...