Erdoğan'dan TÜSİAD'a zehir zemberek sözler: ''Önce haddini bil''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD'a sert sözlerle yüklendi. TÜSİAD başkanı Orhan Turan'ın açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, ''TÜSİAD bu gidişatıyla devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın'' dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. TÜSİAD'ı hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"NATO konusunda İsveç ve Finlandiya net adımlar atana kadar duruşumuzu değiştirmeyeceğiz. Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi; dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın, kalfa bile olamadın. Dün bir, bugün iki. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Biz İsveç, Finlandiya neden bunlara tavır alıyoruz. Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız. Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bunu bilesiniz. Almanya'da caddelerde terör örgütleri yürüyüşler yapıyorlar. Sizden önce gelen ağa babalarınız da aynı kafadaydılar, görüyorum siz de aynı kafadasınız. TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz. CHP.. Oradan neyi sufle ediyorlarsa siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır. "

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ne demişti?

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan derneğin Yüksek İstişare Kurulu toplantısında konuştu. Türkiye'nin dış politikasını eleştiren Turan, ‘izlenecek politikaların diplomatik inceliklere öncelik veren bir strateji’ içerisinde uygulanmasının ülke çıkarlarına uygun olduğunu belirtmişti.

Turan, şunları söylemişti: ”İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri konusunda Türkiye’nin dile getirdiği sıkıntıların ve taleplerin müzakere yoluyla, karşılıklı anlayışı geliştirerek ve ittifak ruhuna uygun şekilde çözülebileceğini ümit ediyoruz.”

İktidara eleştirilerini sürdüren Turan, "Büyüme kalkınma için tek başına yeterli olmuyor, maalesef fakirleşerek büyüyorsunuz" diye konuştu. "İktisat bilimiyle çelişen bir yaklaşımı sürdürmemeliyiz" diyen Turan, “Rekabetçi kur ve cari fazla politikaları günümüze uyumlu değil ve istenilen sonucu vermiyor. Enflasyonla mücadelede tüm dünya faiz artırırken, biz tersi bir politika izliyoruz. Artan risk seviyesi sürdürülemez, geleneksel politikalara dönmeliyiz. İzlenen ekonomi politikalarıyla gelirlerimiz eriyor” ifadelerini kullandı.