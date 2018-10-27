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  4. 27 Ekim 2018 16:34

Erdoğan'dan zirve öncesi ikili görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gelen üç ülkenin liderleri ile ikili görüştü.

Erdoğan'dan zirve öncesi ikili görüşmeler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. Erdoğan Merkel'i kabulünun ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Erdoğan son olarak Macron ile görüştü.

Erdoğan ve Merkel, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilecek Suriye konulu dörtlü zirve öncesi bir araya geldi. Merkel'i Vahdettin Köşkü'ne gelişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. 

Erdoğan ve Merkel, görüşme sırasında Vahdettin Köşkü'nün penceresinden İstanbul Boğazı manzarasını seyrederek, bir süre sohbet etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Merkel'i kabulünun ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Erdoğan ve Putin, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilecek Suriye konulu dörtlü zirve öncesi bir araya geldi. 

Putin'i, Vahdettin Köşkü'ne gelişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. Rus tarafında ise Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Danışmanı Yuri Ushakov görüşmede yer aldı. Erdoğan ve Putin, görüşme öncesi Vahdettin Köşkü'nün penceresinden İstanbul Boğazı'nı seyrederek, bir süre sohbet etti. Görüşme 45 dakika sürdü.

CUMHURBAŞKANI, MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşmesi de tamamlandı.

putin , macron , merkel , erdoğan
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