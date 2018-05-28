''Erdoğan'ı başkan yapmadan bize eşimiz haramdır''

AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar ve milletvekili aday tanıtımına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş katıldı. Mustafa Ataş yaptığı konuşmada 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin Türkiye’nin gelecek yüz yılını şekillendireceğini iddia ederek, “Şu son dönemde büyüme oranı ile dünya şampiyonu olan ülkemizi hazmedemeyen çevreler, şimdi 24 Haziran seçimleri sonrasında yeni yönetim sistemi ile nasıl bir Türkiye’yi inşa edeceğimizi dışımızdaki Türkiye düşmanları bizden çok daha iyi biliyorlar.” diye konuştu.

Erdoğan’ın mutlaka başkan olması gerektiğini savunan Ataş sözlerini şöyle sürdürdü “Ekonomik olarak kendilerine diz çöken bir Türkiye olsun istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek istiyorlar. Türkiye’nin önünü kesmek istiyorlar. Bölgesinde söz sahibi olan Türkiye’yi arzu etmiyorlar. Yapılmak istenen budur. Onlara verilecek en güzel cevap 27 günlük seçim süreci boyunca bize uyumak haramdır. Recep Tayyip Erdoğan’ı bu ülkede başkan yapmadan bize uyku haramdır. Bize çoluk çocuğumuz ailemiz haramdır. Eşimiz dostumuz haramdır. Bu seçim farklı bir seçimdir. Bu seçim ülkemizin gelecek 100 yılını şekillendirecek en önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Onun için işimizi sağlam tutmamız lazım.”