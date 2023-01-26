Erdoğan'ın adaylığına resmi itiraz geliyor

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olmasına itiraz edeceklerini söyledi.

Altılı Masa’nın en kritik toplantılarından biri yarın İYİ Parti’nin ev sahipliğinde yapılacak. Bugün (26 Ocak) gerçekleşecek görüşme öncesi DP Lideri Gültekin Uysal açıklamalarda bulundu.

Uysal, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına itiraz edeceklerini söyledi.

“BİZ ERKEN SEÇİM İSTEDİĞİMİZDE…”

T24’te yer alan habere göre, Uysal, seçim tarihinin 14 Mayıs oalrak belirlenmesi ve Altılı Masa’ya bu konuda getirilen eleştirilere dair, “Biz erken seçim istediğimizde söylemediklerini bırakmayanlar, şimdi uzlaşıp Meclis’ten karar çıkartmayı istiyor. Meclis bu kararı almadığında tek yol var, Cumhurbaşkanı’nın karar alması. O karar alınınca da seçim istedikleri tarihte yapılır” şeklinde konuştu.

“İTİRAZ EDECEĞİZ”

Meclis’in değil, Erdoğan’ın bu kararı alması halinde üçüncü kez aday olduğu tartışmasının başlayacağını, muhalefetin bu konuda sessiz kalmakla eleştirildiği konusunda ise Uysal, şöyle konuştu:

“Anayasa’ya göre aday olamaz. Bu konuda yapılacak iki şey var. Birincisi bunu topluma anlatmak, ikincisi de adaylığına itiraz ederek, bu itirazın haklılığını yüksek sesle söylemek. Bunların hepsini yapacağız. Topluma anlatacağız ve itiraz edeceğiz”

Uysal, Altılı Masa’nın aday belirleme ve liste çalışmalarına odaklanıldığını ancak diğer önemli çalışmalarına da bakılması gerektiğini söyledi.